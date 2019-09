- Du behøver ikke følelser for at have god sex

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner: Katja K kan sagtens have fantastisk sex uden at være investeret følelsesmæssigt

Her forleden sad jeg med en gruppe kvinder, og vi kom til at tale om nødvendigheden af at have følelser for den person man har sex med.

Alle sagde enstemmigt, at de ikke var i stand til at have 'casual sex'.

Undtagen mig.

Lige siden min seksuelle debut som teenager, har jeg mødt piger, der altid har gjort en dyd ud af at fortælle om vigtigheden af at have en følelsesmæssig relation for overhovedet at kunne gennemføre et samleje med en anden.

Det har altid undret mig, og jeg har tænkt for mig selv:

‘Sådan har jeg det overhovedet ikke’.

Dengang, som ung, fik det mig til at tænke på, om der mon var noget galt med mig, siden jeg tilsyneladende var den eneste, der kunne lide at have tilfældig sex, ligesom når jeg spiser ‘Kims chips’, fordi jeg bliver sulten for sjov.

Sex er godt spontant

Sådan skal sex også være! Sjovt. Og hold nu op, hvor har jeg haft det sjovt mange gange i mit liv. Spontan sex kan være super tilfredsstillende.

Og jeg anser mig for at være meget heldig at være i stand i stand til at tænde på stort set alt i et split sekund.

Ikke kun heldig, men også meget sund.

Mine veninders holdning fik mig til at tænke på, om flere af dem mon er det, man kalder at være demiseksuel?

At være demiseksuel betyder, at man ikke kan have en seksuel tiltrækning til en anden person - uden først at have en følelsesmæssig relation til vedkommende.

De har brug for at føle tillid og at forme et venskabeligt bånd inden sex.

Ikke noget galt med det, vi er alle forskellige.

Jeg er helt modsat

Faktisk har jeg ofte haft det stik modsat. Det har netop tændt mig, at jeg IKKE kendte noget til vedkommende, jeg tilfældigt besluttede mig for at have sex med den pågældende dag.

Den samtale fik os til at tale om tv serien: ‘Sex and the city’.

Vi sammenlignede os med hovedpersonerne i serien, og der er ingen tvivl om, at jeg minder mest om Samantha Jones.

Hendes karakter er nærmest nymfomanisk, og hun jagter konstant orgasmen som en yndefuld Kolibri der svævende i det fri, der let og elegant suger nektar af blomsten.

Den næste uformelle orgasme venter rundt om hjørnet.