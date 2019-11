Fire gode grunde: Derfor er det også sundt at være lidt tyk

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge giver ernæringsekspert, krammeterapeut og selvudnævnt manderetsforkæmper Per Brændgaard fire grunde til, at du slet ikke skal være ked af det, hvis du har lidt sul på kroppen

Intet er så usundt, at det ikke samtidig er sundt for noget. Heller ikke overvægt. Her er fire gode grunde til at være glad for dit fedt.

Mindre risiko for knoglebrud

Når du har godt med fedt på hofterne, så tager det fra, hvis du falder. Det virker simpelthen som airbaggen i en bil eller hjelmen på dit hoved, når du cykler.

Større forbrænding

Når du vejer mere, så forbrænder du mere. Både i hvile og når du bevæger kroppen. Selvom det lyder lidt paradoksalt, så er det faktisk sådan, at overvægt beskytter mod endnu mere overvægt. Hvis du bare godt kan lide at spise, så er det selvfølgelig også en fordel, at kroppen forbrænder noget mere.

Noget at stå imod med

Hvis du er gammel nok, så har du nok haft en mor eller bedstemor, der har ment, at du skulle spise noget mere for at 'få noget at stå imod med'. Det viser sig faktisk, at de havde ret. Personer med overvægt, der bliver syge, har en større chance for at klare sig godt igennem visse sygdomsforløb end folk, der er tynde. Det er ikke så underligt, da det vi kalder “overvægt” jo faktisk blot er et energidepot beregnet til tider med sygdom og/eller knaphed på føde.

Færre rynker og større bryster

Når der er fedt under huden, så glatter det huden ud, så der kommer færre rynker.

Kvinders bryster er også et fedtdepot, og de fleste kvinder har erfaret, at brysternes størrelse i høj grad afhænger af kroppens samlede størrelse. Det er selvfølgelig smag og behag, hvordan man har det med det, men mange mænd er mildest talt glade for store bryster.