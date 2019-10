Før var jeg det rene freakshow i ansigtet - jeg lignede en bavians røvhul

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Megafonens nye blogger Stephanie Star, foredragsholder og tidligere botoxdronning, fortæller i denne uge om de frække, tarvelige tilbud, som nu er skiftet ud med invitationer til pebernødder og begravelser

Efter en del år med skamferinger og overbehandling i mit ansigt af botox og filler, sagde jeg stop til mit vanvid.

Jeg er skide pæn uden, faktisk pænere. Jeg har naturligvis også ændret kost og livsstil - dyrker blandt andet dræne-lymfe-kropsterapi, for at dræne lymferne.

Jeg tror, min krop har detoxet, det bliver man sindssyg frisk og energisk af, på trods af kroniske smerter, jeg har efter et trafikuheld.

Arene under huden og på huden ser nu sundere og pænere ud. Jeg er nu stolt af mit ansigt, der viser livserfaring og viden. Jeg spiser urter og en mere plantebaseret kost, jeg får dog vigtige essentielle vitaminer og mineraler.

Min livsfilosofi er, at det positive hersker alt det gode i livet, jeg er OPTIMIST og en fighter - en stærk lille finurlig én, lidt naiv til tider - for jeg ser det gode i næsten alt.

Blev træt af at ligne en dulle

Min forvandling har taget kegler. Nu kanaliserer jeg mine oplevelser ud i bøger, foredrag og på skoler og på denne klumme i Ekstra Bladet. Jeg advarer unge om, at de skal tænke sig om en ekstra gang, for skaderne kan aldrig laves om.

For de fleste mænd elsker XXXL-bryster. Men andre er mere til 'normale' bryster. Det er svært at lave XXXL-bryster om, for krattet under brystmusklen er jo skåret, og den kan ikke laves om.

Jeg måtte tage ansvar for mit eget shit, men har lært af det, og derfor oplyser og inspirerer jeg nu til at få undersøgt de behandlinger, der ønskes med omhu og omhyggelig kompetence.

Stephanie Star på den røde løber til Comedy Zulu Galla 2019. Foto: Mogens Flindt

Jeg var bidt af en botox-fetich - jeg var plastikdronningen (Nu bliver jeg kaldt urtedronningen, kært barn mange navne). Men jeg blev træt at se overfladisk ud og træt af at ligne en dulle.

I 1995 var min ungdomskultur at træne, at være i kropskontrol masser af fitness og dans, jeg fik en masse uddannelser hvor kroppen/ udseende var herskende. Pamela Anderson og nu den afdøde Nicole Smidt var et hit - jeg har villet ligne dem indtil jeg i 2016 sagde STOP!

Frække og tarvelige invitationer

Jeg er stadig den samme, mit indre skinner faktisk mere frem og er mere tydeligt nu, når det ydre er på pause. Kedelig bliver jeg aldrig og det mener mine Messenger fans også. Mine følgere er alt lige fra kendte, skuespillere, politikere og kreative iværksættere.

Før fik jeg tilbud af seksuel karakter. Men nu står den i stedet på invitationer til begravelser eller mormødres 80-års fødselsdage, en tur i skoven, en middag. Og i nogle Messenger-beskeder blev jeg spurgt, om jeg er til pebernødder eller jødekager. Og om jeg kan lide at holde i hånd og kysse - så hold da op, der er sket en del efter min forvandling.

Jeg er et menneske af kød og blod. Jeg tror på kærligheden. Jeg er vild med livet. Og jeg ved, at der er en mand eller kvinde til alle. Jeg tror på, at jeg er åben for kærlighed, men jeg er ikke til Tinder eller andre datingsites, her er jeg for konservativ og gammeldavs. Før var invitationerne frække og tarvelige - jeg har oplevet en del, det må jeg tilstå. Jeg har fået tilbud, som var det en konkurrence - men dengang var de kolde og intetsigende.