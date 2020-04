Gav mig sit kreditkort: Tabte kæben da han så hvad jeg havde købt

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I dag fortæller Katja K om turen fra Valby og ud for at erobre verden

Lige siden jeg var en lille manipulerende, forkælet og irriterende tøs, har jeg vidst hvad det var jeg ville have.

Jeg drømte ligesom mange andre søde piger om en dag, at møde prinsen på den hvide hest.

Og jeg var helt sikker på, at jeg ville få lige præcis det jeg ønskede mig, når jeg engang blev voksen.

Se også: Katja K om danske politimænd: Politistaven var altid velkommen

Hvor svært kunne det være?

Jeg ville få en mand, tre børn, et kæmpe hus, og jeg ville have alle mine børn med på vores rejser til udlandet.

Langt fra Valbys stejle bakker

Jeg har haft en del ungdomskærester, og faldt altid pladask for de flotteste fyre. De fleste af mine parforhold har alle varet minimum et par år eller længere. Jeg var meget trofast, og har faktisk aldrig været en kæreste utro. Tro det eller ej.

Da jeg var omkring de 20 år, ville jeg ud og erobre verden.

Turen gik til Sydafrika, langt fra Valbys stejle bakker.

I byen Johannesborg mødte jeg en 20 år ældre mand.

Se også: Katja K forarget: Hold jer fra sex

Han var en velhavende engelsk gentleman, og han var klar til at lege ’sugardaddy’. Det sagde jeg ikke nej til.

Vi rejste velklædte rundt i verden, og jeg fotograferede alt på min vej, med mit analog Minolta kamera, som var en gave fra ham.

Indimellem sørgede jeg selvfølgelig for, at glæde ham med et par frække nøgne selvportrætter.

Tilbage til Valby

Efter et par års rejsen rundt sammen, var han klar til at slå sig ned.

Han ville købe et kæmpe hus i Australien, og spurgte om jeg ville flytte med ham?

Det sagde jeg nej til. Jeg var alt for ung til at etablere mig, og desuden var jeg ikke forelsket i ham.

Tilbage med mig på Valbys stejle bakker.

Se også: Katja K dropper karantæne: Truet med bøde

Nogle år efter fandt jeg én jeg godt kunne lide.

Midt på dansegulvet på natklubben ’On the Rocks’, kl.5.00 om morgenen, blev vi kærester.

Vi havde et spændende og vildt sexliv, men jeg var så blåøjet, at gifte mig med ham, efter jeg havde opdaget at han havde været mig utro. Forelskelse gør blind.

Men efter en årrække med ham, havde jeg trods alt fået nok af swingerlivet.

Jeg rejste til USA, og kom aldrig hjem til ham igen.



Store armbevægelser, stor mercedes

Når man lukker døren til én, åbnes der straks en ny op, til en anden heldig.

Blev atter forelsket flere gange i nogle skønne fyre, men stadig intet hus og nul børn.

Ikke fordi det var noget jeg stræbte efter, eller at det var et mål i sig selv.

Se også: Katja K afslører: Sagde nej til kæmpe tv-show

Muligheden for at få børn var til stede flere gange, men jeg ville ikke have børn for enhver pris.

Jeg måtte igen pruste op af Valbys stejle bakker.

Så mødte jeg endnu en velhavende mand, der var klar til det hele.

Han havde både kæmpe hus, og børn fra tidligere forhold. Han ville gerne have flere børn, og dele natbord med mig.

Jeg datede ham et stykke tid, måtte give det en chance, jeg kunne jo ikke bare blive ved med at sige nej til de kærestetilbud, jeg fik fra ivrige mænd.

Ham her havde store armbevægelser, og en endnu større Mercedes, som han lod mig køre rundt i, med hans kreditkort i min lomme.

Kagefad og kaffekværn

En dag skulle jeg køre ham til et bestyrelsesmøde, og hente ham igen når han var færdig.

Han foreslog at jeg gik ud og storshoppede til mig selv for hans penge imens.

Jeg gik rundt i byen fra butik til butik, og følte mig akavet. Jeg kunne da ikke bare gå 'shopamok', ku’ jeg?

Det kunne jeg jo godt, men det føltes bare ikke rigtigt. Det var jo ikke mine egne tjente penge.

Se også: Katja K: Jeg var aldrig blevet afvist

Nu er det ikke fordi jeg er hellig, men han var ikke min kæreste.

Jeg endte med at købe et kagefad og en kaffekværn, på hans American Express kort.

Da jeg hentede ham fra hans bestyrelsesmøde, og han så mine småindkøb, var han ved at tabe kæben.

Han udbrød: 'Sussi, de fleste andre kvinder ville have købt sig selv den dyreste pels i butikken!'

Svaret blev nej, og jeg måtte igen en tur op af den stejle Valby bakke.

I dag har jeg hverken kæmpe hus eller børn, men jeg er heldig at være sammen med den mand, jeg elsker.

Jeg er hverken rig eller tosset, men bare glad i låget. Og har alt det jeg behøver. Sværere er det heller ikke.