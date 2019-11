Han var alt for ung, men jeg havde sex med ham alligevel

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge deler Katja ud af sine oplevelser med yngre mænd

Hvorfor bliver en moden kvinde kaldt for Cougar, hvis hun dater en yngre mand?

Vi har i årtier set ældre mænd date yngre kvinder, uden at de får et prædikat på sig af den grund?

Tilsyneladende har vi vænnet os til det, især når det gælder de rige og berømte.

Selvsikre, selvfede og seje mænd viser sig selv frem med brystbombe-babes på armen.

Jeg selv har datet flere unge mænd igennem tiden. Meget unge. Så unge, at nogle af mine veninder begyndte at kalde mig for Cougar, når jeg fortalte dem om mine hotte scoringer.

Indimellem har jeg spurgt mig selv, om jeg lige fik strammet tidsmaskinen et tandhjul for meget.

Jeg vidste jo på forhånd, at de var alt for unge til at indgå et seriøst forhold med. Dertil var aldersforskellen for stor. Og de yngre fyre var slet ikke klar til at binde sig til en moden partner.

De var naturligvis drevet af deres nysgerrighed omkring erfaren sex.

Sydfrankrig med unge fyre

På et tidspunkt havde jeg tjent en røvfuld penge på et arbejdsprojekt og besluttede mig for at bruge pengene på at rejse til Sydfrankrig. Jeg havde besluttet mig for at leje en lejlighed og bo der et halvt års tid.

Bare drysse rundt, leve i nuet og lade nye oplevelser åbenbare sig for mig.

Hver dag tog jeg ned på den lokale strand, svømmede i havet og nød at ligge på klipperne og slikke sol.

Det var sjovt at ligge og kigge på det lokale liv. De fleste af dem, der var der, var ikke turister, men lokale franskmænd i alle aldre - både kvinder og mænd.

Én af dem, jeg hurtigt fik øje på, var en meget smukt skåret, ung adonis. Han klædte mig af med øjnene, selvom jeg kun havde en lille bikini på, der ikke skjulte min velplejede krop.

Der var ingen tvivl om, at han lagde op til et stævnemøde med mig.

Jeg boede ikke langt fra stranden, og en sen eftermiddag efter en lang varm dag på stranden, gav jeg ham lov til at følge mig hjem.

Vi var dårligt kommet ind ad døren, før han flåede sommerkjolen af mig. Vi kyssede intenst, og der blev suttet og slikket til den store guldmedalje. Han fik lov til at tage mig lige der, midt på gulvet i entreen. Han var veludrustet, og selvom han var så ung, var han allerede et naturtalent udi erotisk elskovskunst.

Sås i en længere periode

Vi datede i en periode, og en aften inviterede han mig hjem til sig selv med nogle af hans jævnaldrende venner. Jeg havde ikke rigtig tænkt over det, men selvfølgelig var han endnu ikke flyttet hjemmefra.

Vi mødtes med hans venner og kørte samlet i et par biler. De var godt nok unge, men de tog meget pænt imod mig.

Vi ankom til et stort prangende hus i et velfriseret boligkvarter i udkanten af byen.

Da vi gik igennem huset, forbi en indendørs swimmingpool og ud på en stor terrasse, stod den unge fyrs forældre klar til at hilse pænt på os. Vi stod i kø til at give dem hånden.

Da det blev min tur til at hilse, kunne jeg se hans forældres undrende blikke, da de fik øje på mig.

De tænkte helt sikkert: Hvad i alverden laver den voksne kvinde sammen med alle de her unge mennesker?

Det var en bizar og akavet situation.

Ikke desto mindre sagde jeg ja til at deltage i de unges planlagte karaoke-konkurrence.

Vi drak hjemmelavede cocktails, mens jeg sang Gloria Gaynor’s; 'I will survive', med min altstemme.

Min unge adonis og hans venner sad måbende og klappede i takt til min performance.

Til min overraskelse vandt jeg sangkonkurrencen, og præmien var en af hans forældres dyre skulpturer.

Jeg må nok hellere sende præmien retur, hans forældre skulle nødig tro, at jeg var en ungdomskleptoman.