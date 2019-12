Har du livskrise? Spis fredagsslik!

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Joy Fryd kan slet ikke lide slik. Men da hun for nylig stod og blandede 145 stykker slik, hun ikke havde lyst til, fandt hun en kur mod livskriser

I min seneste klumme forsøgte jeg mig med et tankeeksperiment under overskriften 'Unge venner, tag for guds skyld IKKE en uddannelse'. Der var overraskende mange, der var med på min skarpvinkling, så nu prøver jeg med en ny:

Spis fredagsslik og bliv din livskrise kvit.

Nu tænker du måske, at jeg siden sidst er blevet besat af ånden fra den hedengangne franske prinsesse Marie Antoinette, men jeg garanterer dig for, at min agenda er den stik modsatte end skrønen om 'hvis de ikke har mere brød, må de spise kage,' så hør mig ud.

Jeg starter ved en tilbagevendende begivenhed, der viser nøjagtigt, hvor lykken gemmer sig — eller snarere, hvor den ikke gemmer sig:

Jeg bor i kollektiv med blandt andre en 4-årig dreng. Hver fredag må han gå ned og blande fem stykker slik hos den russiske mafias hvidvaskningscentral (eller det mere mundrette: slikbutikken), og efterfølgende spiser han - ja - fem stykker slik. Jeg tror ikke, at der findes et gladere menneske i hele København N i de 32 sekunder det tager barnet at inhalere håndfulden, og syv dages nedtælling til næste omgang føles uendelig, men viser sig altid ventetiden værd.

Nok er barnet yngre - dog nemmere at holde i live - end den palme, jeg har stående i min vindueskarm, men det er da slående, at han ikke render rundt med et gabende tomrum indeni. Og hvad er så forskellen på ham og jeg?

Den er, at jeg også blander slik. 145 stykker. På en onsdag. Men at jeg også kun spiser fem stykker. For jeg kan slet ikke lide slik. Kommer jeg i tanke om. Med munden proppet fuld af det. Så som om, at magien ikke allerede dér er sivet ud af oplevelsen, så er anledningen i øvrigt ingen anden end, at 'det havde jeg bare lige lyst til,' og jeg kan næsten ikke komme på noget mere antiklimatisk end konfrontationen med min egen grådighed.

Den grådighed, der opstår, fordi jeg har et hul i maven, jeg har svært ved at udfylde på andre måder end fysisk at stoppe det til. Det mærkværdige er dog, at jeg de seneste to år har arbejdet intenst for at lukke det, hvorfor ubehaget efterhånden kun kan være forårsaget af én skurk: Storkapitalen.

For som jeg står dér, med en pose assorteret rottegift (eller: bland-selv-slik) i hånden, og priser mig lykkelig for, at ‘ting, der kan spises’ er min kvartvejskrises største problem, kommer jeg i tanke om alle dem, der ikke er så kvalmende selvanalyserende som jeg.

For man må være ekstremt tung om hjertet, når tomrummet er så stort, at det skal fyldes med mere forbrug: Tøj, bajere, Black Friday, billigt lort fra eBay, abonnementer hos otte streamingtjenester, et udvalg af al slags mad fra hele verden på Just-Eat, og min evige torn i øjet: Tinder.

Lavmålet af forbrug: Menneskeforbrug. Den frastødende stoppen i sig af andre menneskers kroppe, følelser og gode intentioner. 'Jeg er ikke klar til at være kærester, men du gerne være min ven, min mor, min fortrolige, min gokkesok, min personlige assistent og min psykolog, alle jobs ulønnede, mens jeg sideløbende fortsat bladrer mennesketilbudsavisen igennem, så jeg ikke går glip af noget bedre; noget, der kan gøre mig bedre.'

For det er dér skoen trykker, ikke? Vi er ikke gode nok. Når vi er blottede, udgør vi kun 50 procent af et menneske. Og hvem er interesseret i at opretholde status quo? De firmaer, der kan råde bod på det. Alle dem, der kan tilføje procenter til vores eksistensberettigelse i form af ting og titler.

Og hvem vil ikke være 100 procent menneske?

Komikeren Russell Brand opsummerer det egentlig meget rammende i sin bog fra 2017 'Recovery: Freedom from Our Addictions'. Han skriver:

'Vi har lært at frihed er friheden til at forfølge vores små, trivielle ønsker. Reel frihed er friheden fra vores små, trivielle ønsker.'

Vi skal have modet til at lade tomrummet indeni stå på vid gab og mærke efter, hvorfor der klinger så hult. Er det traumer, uforløste drømme, eller har vi slet og ret bare aldrig noget at se frem til længere, fordi vi lever i en verden, hvor vi kan få opfyldt selv vores mindste og mest specifikke ønsker med et museklik?

Sidstnævnte kan kureres ved for eksempel at starte her:

Ved lykkeligt kun at spise slik om fredagen.