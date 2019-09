Her er Jeppes uge med offentlig transport: - Nej, bilister er IKKE miljøsvin

Megafonen er Ekstra Bladets debat-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Jeppe Søe raser over politikere fra Østerbro, der glemmer hverdagen for folk på landet

Tillykke med metroen til København.

Den vil klart betyde meget for vores hovedstad. Og for miljøet.

Alternativet udtalte dog forleden, at metroen ikke er grøn nok, fordi den kører under jorden, så der så stadig er plads til biler. Sikken en idiotisk udtalelse. Det eneste grønne fremskridt, partiet ville elske er åbenbart at flytte tilbage i huler.

Danmark ville gå i stå uden bilisme!

Uanset hvor meget I ønsker bilerne af helvede til, så er vi mange, der er helt afhængige af dem. Vi griner højlydt når en eller anden stupid politiker fra Østerbro mener, at vi i Danmark 'bare skal tage cyklen eller offentlig transport' og fint kan undvære biler. Det er jo nemt at sige, når man bor et sted med 10 busser i timen og metro hvert andet minut.

Vågn op og åbn øjnene! Der er gode forbindelser inde i glasklokken, men her udenfor kan vi ikke leve uden bilen. Kort sagt: Sæt jer ind i andre liv end jeres eget!

En halv time til købmanden

Jeg bor udenfor Aalborg i Restrup Enge. Vi har nogle få busser dagligt og vi har langt til det meste. Det er vi glade for! Vi er ikke misundelige. Her er ro og smukt og højt til loftet.

At cykle til nærmeste lille købmand herfra tager en halv times tid hver vej og skulle vi klare os uden bil, ville verden vælte. Inden I kommer med populistiske ønsker om at gøre det dyrere at bruge bil, eller spytter efter os bilister fordi vi åbenbart 'pisser på miljøet', må I gerne komme en uge med mig på arbejde:

Jeg har for sjov prøvet at se min næste uge uden bil, hvor jeg kun satser på den dersens offentlige transport, som politikerne roser til skyerne - bevæge mig helt 'klimamæssigt korrekt'. Jeg har ikke taget højde for, at DSB for det meste er forsinket, fordi det regner eller er blevet for koldt for skinnerne - hvilket gør, at man misser et skift eller to undervejs.

Uden en bil ville Jeppe Søe bruge 72,5 timer i tog, bus og på gåben for at arbejde samlet i 7 timer. Foto: Helle Arensbak

Jeg ved godt det er noget af en opremsning, men prøv at følge med alligevel. Dette er livet for mange der arbejder fra provinsen - og i kan bare springe til konklusionen, hvis nuancerne er for kedelige. Lad os lege...

Mandag

Mandag skal jeg til møde nord for Limfjorden. Med bil tager det en time retur, hvor jeg kommer til tiden og kan køre, når mødet er færdigt. Med offentlig transport ville der være afgang 5,5 timer før mødet, og det er FlexTrafik som skal bestilles på forhånd - man kan ikke regne med ankomsten, står der.

Det bliver kunden sikkert glad for. Hjemad skal jeg gå 13 kilometer, hvis jeg vil nå det inden børnene skal puttes. En halv times møde varer altså hele dagen. Det er ikke så godt, når jeg om aftenen skal holde foredrag i København. Den tur tager jeg med Norwegian - hvis jeg da ikke skal pjække for klimaets skyld?

Tirsdag

Tirsdag skal jeg holde foredrag på Lindvig feriecenter ved Nørre Nebel. Med bilen tager turen et par timer. Hvis jeg skal med offentlig transport er der afgang om morgenen kl 9 - skifte fem gange på de 11 timer det tager - og jeg kan ikke komme hjem før dagen efter, dermed overnatning oveni prisen - og igen 11 timer hjem.

Det vil tage to døgn med det offentlige mod få timer i bil og koste over det dobbelte.

Torsdag

Torsdag skal jeg holde foredrag i København. Med norwegian kan jeg komme retur for 1000 kroner på to timer retur og parkere gratis i Aalborg lufthavn. Toget tager 11 timer retur og koster præcist det samme. Bilen koster også det samme, men parkering i København koster til gengæld et hus i provinsen. Så der flyver jeg, selvom det påstås jeg så er et miljøsvin.

Det er dog min eneste mulighed, da jeg har foredrag samme aften i Sæby, som jeg kun kan nå, fordi bilen holder gratis i Aalborg Lufthavn og venter. Gjorde den ikke det, kunne jeg ikke nå andet end én ting den dag. Dermed ingen vækst - og dermed ingen indtægter til staten - og dermed ingen penge til, blandt andet, at forske i gode klimaløsninger.

Fredag

Fredagen går med foredrag på Midtsjællands Efterskole. Jeg starter hybridbilen om morgenen og er hjemme inden ungernes skole i Nørholm har jubilæumsfest, hvor de skal optræde. Med det offentlige skal jeg dog af sted allerede dagen før kl 21.35 og rejse hele natten, med ankomst kl 5.30 - og jeg er først i Aalborg før midnat, hvor jeg skal gå 15 kilometer fra Aalborg til Restrup Enge - og jeg går derfor glip af børnenes sang.

SUMMA SUMMARUM:

Uden bil ville kræve, at jeg aflyste fire aftaler. Jeg ville bruge 72,5 timer i tog, bus og på gåben for at arbejde samlet i 7 timer.

I bil bruger jeg i alt 13 timer, sparer mange penge, klarer alle ti aftaler - til tiden - og kan sove hjemme hver nat og dermed også nå at være en nogenlunde god far.

Ti tomme busser fra Restrup Enge

I må gerne lave en metro, der dækker hele Danmark. I må også gerne dække hele landet med bus og elektriske tog (og sørge for, at de er til at regne med). Jeg tror dog ikke det er sundt for hverken økonomien eller miljøet. Mange busser vil jo være tomme, hvis vi skulle have ti afgange i timen fra Restrup Enge.

Det sunde er at styrke bilismen, eller gøre det billigere når man bor på landet end i byerne, hvor skatten har betalt for god transport?

Vi må sørge for at alle os, der bor vest for Valby Bakke, også kan være effektive i vores arbejde - og dermed sørge for at hjulene drejer så meget rundt i Danmark, at vi får råd til det hele. Også til miljøforbedringer. Måske endda til at forske i endnu bedre biler, der ikke skader miljøet?

Husk det, næste gang I råber. Over halvdelen af danskerne bor udenfor byerne. Vi skal også have lov til at være her, selvom vi har taget et andet valg. Vi er misundelige på metroen og savner selv bedre og bredere motorveje, en ny forbindelse over Limfjorden og generel bedre forståelse af vores liv på landet - men vi er ikke vrede over, at de store byer bliver endnu bedre. Byg løs, strømlin og klø på. Men husk hverdagen hos os på landet, inden I spytter.