Hundragen: 'Du er sgu ikke noget særligt, fordi du er kvinde'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Heidi Freke om, hvordan hun ser på feminismen

I dag læste jeg følgende tekst fra en passioneret feminist i en debat: 'There is a special place in hell for women who speaks bad about and treat other women bad.'

Kogt ned: Kvinder er en særlig art, og vi SKAL holde sammen!

Tanken er jo ved første øjekast utrolig smuk og lig med søstersolidaritet!

Men den er, for mig, skræmmende og totalitær!

Den er magtsyg, dominerende, ren selvjustits og grænsende til religiøs indoktrinering. Det er faktisk, hvad religion har benyttet for at kontrollere afvigere fra flokken i tusinder og atter tusinder af år.

Her er så nu primært et mantra, som især nutidens feminister benytter, og som jeg selv har mødt ret ofte: 'If I shit on other women with you - then will you treat me like I have value?'

Uha, den har jeg ofte fået tilsendt og smidt i hovedet af vrede kvinder, der mener, at jeg ligefrem hader mit eget køn og udelukkende finder værdi i at nedgøre kvinder - ofte ud fra den devise, at deres mission i livet er at dæmonisere mænd og offergøre kvinder.

Hvorfor skal kvinder være ofre?

Derfor kan de i deres fanatisme ikke et sekund tro på, at jeg faktisk elsker mit køn så meget, at jeg bliver trist af at se, at kvinder tildeldes en rolle som tumper, der udelukkende er svage og skal hjælpes med særregler, privilegier og offerroller. Interessant nok er sætningerne jo fyldt med ren hykleri og selvmodsigelse!

Hvis du mener, at kvinder, der ikke bakker op om ALT, hvad andre kvinder gør, og de så dermed bør brænde op i helvede, hvor er du så selv den bedre kvinde ved at ønske dårligt eller tale/behandle omtalte kvinder grimt?

Jeg kommer aldrig til at forstå, hvorledes nogen uden pis kan mene, at et køn er frataget evnen til at udøve 'røvhulleri'!

Hvilken tanke er det egentlig, at en kvinde skal stå bag ALLE kvinder, uanset hvad de foretager sig - altså så længe det er til gavn for kvindeflokken.

Samt synet på, hvad der er gavnligt, vil altid være subjektivt!

Og jeg får modstand

Jeg er eksempelvis modstander af kvindekvoter! Her har jeg fået en del kritik fra feminister.

De mener ikke, jeg er solidarisk! Jeg mener så ikke, det er solidarisk, at mit køn skal offergøres og devalueres med en tanke på, at en kvinde ikke er kompetent nok til at opnå en topposition ud fra sin hjerne og drive!

Det mener jeg ikke er at bakke mit køn op.

Så burde de, der går ind for kvindekvoter, rent faktisk ende i helvede ..!

I min optik behandler de jo ikke kvinder ordentligt. Faktisk nedgør de kvinder til hjælpeløse og inkompetente væsener.

Ordet søstersolidaritet er ofte benyttet! Det forventes, at kvinder holder sammen, at kvinder bakker hinanden op, og at kvinder hjælper kvinder, fordi de er kvinder.

At være kvinde gør dig ikke automatisk til et bedre eller mere unikt menneske! Det, der definerer din menneskelighed, er din empati, og om du bøjer dig ned og hjælper en anden op - om du handler på, hvad du selv prædiker frem for blot at sidde med gratis empati, som blot er ord.