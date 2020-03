Hundragens råb til mænd: 'Kom ind i kampen'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge er det bloggeren HunDragen, der spyr om mænds manglende evne til at tænke på fremtiden

KÆRE MÆND, I ER VED AT FJERNE JERES EGEN PLADS I VERDEN SOM KØN.

For nylig var emnet atter oppe at vende i Berlingske.

Emnet om at kvinder fravælger mænd, fordi de blot kan tulle hen i en sædbank og trække gener.

Kære mænd

Der er kommet en eksplosiv udvikling på yngre kvinder, som benytter sæddonorer ved bevidst fravalg af partner.

Er det ikke på tide, at I mænd kollektivt sammenholder udbud/efterspørgsel og rent faktisk sætter værdi på jeres sæd, som den fortjener?

10.000 kr. pr. leveret klat burde kunne skabe lidt balance og syn på, at kønnene ikke just er biologisk uundværlige!

I har magten!

Ingen sæd!

Ingen børn!

Og lad os tage den videre! Er du som mand mere attraktiv end gennemsnittet på udseende, intelligens eller som elitesportsmand, jægersoldat etc.

Så stiger prisen! Kvinder kan jo ej heller bare lige score dig i byen, hvis du har høj status, og således bør kvinder ej heller blot kunne gå ned og få dine gener uden større indsats og højere ydelse!

Du lader kvinder, du ikke engang gider bedække, føde dit afkom. Desuden inden for dyreavl på heste, tyre, hunde osv. - Der er prisen højere, jo bedre stamtavle og gener!

De fire bud til jer, mænd



1. I må gerne komme ind i kampen og begynde at sætte jeres værdi!

2. I giver blot jeres gode gener gratis væk uden selektiv kritisk sans på evolution/selektion.

3. I giver jeres muligheder for at stifte familie gratis væk!

4. Det er for let for kvinder at fravælge jer. Hvorfor skal hun kæmpe for en familie når hun bare kan få et barn uden jer?!

Hvorfor skal hun lede efter en mage, når hun blot kan yngle alene?

Sæd er i kraftig efterspørgsel!

Og ved at give det væk gratis så understreger I præcis, hvor let tilgængelige og undværlige I er!

Hvorfor devaluere jeres egen vare?

Kære mænd!

I er ved at reducere jer selv. Når kvinder får opfyldt den grænseløse kærlighed via et barn, så har hun ikke brug for jer! Rent neurobiologisk får hun udløst mange af de stoffer, som giver lykke via hendes yngel. Hun får al kærlighed i verden ubegrænset via det barn, hun vælger uden om en mand. I er ved at fjerne jeres egen eksistensberettigelse som køn. Jo flere kvinder, der fravælger jer som fædre, jo færre af jer får lov til at stifte familie.

Det er muligt, I tænker kortsigtet, men på den lange bane er det JER, der aldrig får lov til at blive fædre.

Step up!