Hvad giver dig ret til at kalde mig 'Onani-Caroline'?

Hvor går grænsen, når det kommer til bemærkelsesværdige øgenavne, man uden eftertanke smider i hovedet på kendisser? Eller nærmere bestemt - realitydeltagere? Jeg tror, jeg vælger betegnelsen 'realitydeltagere'. Man skulle jo nødigt tro, at man er kendt eller er noget som helst, når man har været med i seks forskellige realityprogrammer (åh, den kære jantelov).



Jeg debuterede i realityverdenen i en relativt ung alder, da jeg fyldte 18 år. Vi husker vel alle de teenageårene, hvor blandt andet identitetskrisen gerne indtraf. Det er ikke altid, at man får gennemtænkt sine handlinger og konsekvenserne deraf i den alder.

Hvad angår mit teenage-jeg var jeg meget styret af lyst og behov i det pågældende moment. Bland det sammen med en god portion mojitos, og så ved I, hvor jeg vil hen.



For ja, jeg onanerede på Paradise Hotel.

Ikke bare én gang - men flere.

Af den årsag ville det også være utopi, hvis ingen havde opfundet øgenavnet 'Onani-Caroline'; den ligger jo lige til højrebenet.

Er det okay?

Men giver det alle ret til at kalde mig det? Og giver det alle ret til KUN at kalde mig det? Er det okay, at store nyhedsmedier erstatter mit eget navn med 'Onani-Caroline' i deres overskrifter? Er det okay, at folk råber det efter mig på gaden? Og er det okay, at andre, inden for samme branche som jeg selv, bruger det i deres videoer? Og af hvilken grund? For at få flere til at klikke og flere likes?

Jeg mener ikke, at det er okay. Jeg mener, at der bør være en grænse for, hvordan vi taler til - og om - hinanden. Man burde ret beset kunne sige sig selv (hvis man er indehaver af bare en smule intellekt), at et øgenavn, som ordet 'onani' indgår i, ikke er det fedeste at få tildelt. Og det er bare et eksempel ud af 1000, hvor folk får øgenavne baseret på handlinger eller sågar udseende. Jeg går jo heller ikke ud og kalder Frederikke for 'Fede Frederikke', blot fordi hun er fed.



'Hvorfor så onanere?'

Men samfundet er, som det nu engang er, og jeg tror ikke, at denne slags mobning stopper foreløbigt. Den har fundet sted de sidste mange år, og den er kommet for at blive. Faktum er, at mange tror, de kan fikse egne selvværdsproblemer ved at nedbryde andres selvværd. Dette er ikke virkeligheden, men vil ikke desto mindre altid være noget, der finder sted. For helt ærligt - hvem går stadig op i, hvad jeg gjorde år tilbage? Vorherre bevares - personer med for meget fritid.



'Hvorfor så onanere, hvis ikke du vil blive kaldt 'Onani-Caroline'?' spørger du måske.



På samme måde har jeg lyst til at spørge dig: Hvorfor drak du dig enormt fuld som 18-årig og gjorde/sagde ting, som set i bakspejlet ikke var de mest velovervejede? Det er svært at svare på, ikke?



Fortryder intet

Det skal dog pointeres, at jeg holder fast i, at jeg generelt ikke fortryder noget, jeg har foretaget mig i mit liv. Livet er for kort til at gå at fortryde ting, man alligevel ikke kan ændre på. For mig er onani en så absolut naturlig ting – noget de fleste af os gør.

Men der sker også meget med alderen, og jeg var trods alt stadig et barn som 18-årig. Det ændrer dog ikke på, at jeg tager det fulde ansvar for mine handlinger, men jeg åbner derudover også muligheden for at sige, at jeg er andet end blot 'Onani-Caroline'. Faktisk siger det navn absolut og helt og aldeles intet om mig. Intet menneske rummer kun én side, og derfor kan det være barskt at blive stemplet på baggrund af én handling.



Lad det være stof til eftertanke næste gang, du spytter øgenavne ud over folk, der rummer meget mere end blot én side.

