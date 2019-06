Janni Ree græder ikke: - Jeg tjener penge på jeres fordomme

Megafonen er Ekstra Bladets nye blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Janni Ree er forsidefrue, tidligere model, foredragsholder, blogger og gift med milliardæren Karsten Ree, der er 25 år ældre end hende. I denne uge fortæller hun om, hvorfor der er penge at hente, når man er kendt fra reality

Jeg har levet med fordomme hele livet.

Det startede allerede i teenageårene; havde du store bryster og blondt hår, så var du nok halv-retarderet. Mine karakterer lå altid i den høje ende.

Min tid som Oddset-pige var fyldt med fordomme; en blondine med store bryster, der hang i hele Danmark, med diskriminerende tekster, der påstod, at kvinder ikke fattede en dyt om sport.

Reklamerne kørte i over ti år og var en gigantisk succes. Det var aldrig gået i dag! Feministerne var gået spangkuk. Det var en anden tid, og folk syntes, reklamerne var skægge.

Holdninger til Karsten Ree

Fordomme fulgte mig ind i mit voksne liv, for jeg foretrak ældre mænd.

Jeg syntes, at dem på min egen alder var barnlige - og uden styr på livet. Jeg var tiltrukket af ældre mænds livserfaring, viden, mandighed, selvtillid, og som en anden Jane kunne man krybe ind i 'Tarzans' beskyttende arme og føle sig tryg.

Min eksmand var 30, da vi mødtes, jeg var 18. Folk havde superondt et vist sted, men vi blev sammen i 16 år og fik to børn.

Helt galt gik det med Karsten!

Manden var tæt på pensionsalderen, da vi mødtes. Og sikke en entré, vi lavede, da vi ankom første dag til min retssag, som handlede om en ældre mand.

Dommeren var ved at falde ned af stolen! Det var ikke et smart move i forhold til min sag, og aviserne kastede sig frådende over det. Men det var kærlighed, og det står over alt andet.

Som Karsten engang sagde til mig: 'Når man er forelsket så kan man alt.' Det var sødt sagt, og det har jeg aldrig glemt.

Lært at leve med fordomme

Når jeg bliver stor, vil jeg gifte mig med verdens mest nærige milliardærpensionist, udråbes som golddigger, modtage hundredvis af hademails og blive betragtet som ubegavet, fordi jeg har store bryster og blondt hår – sagde ingen nogensinde!

Men sådan blev mit liv, og jeg har for længst lært at leve med fordommene. Ja, man kan nærmest sige, at jeg har tjent penge på dem.

For selvom danskerne er fulde af fordomme, elsker de realityshows. Jeg arbejder benhårdt, tjener mine egne penge, har udgivet en bog og bor sammen med en mand, jeg elsker. Så er det faktisk helt ligegyldigt, hvad andre tænker.