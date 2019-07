Janni Ree: - Jeg overvejer at gro en ordentlig 70'er dusk

Megafonen er Ekstra Bladets nye blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Janni Ree fortæller i denne uge om sine tanker om kønsbehåring hose både mænd og kvinder

Jeg overvejer at gro en ordentlig 70'er dusk. Det er efter sigende det mest trendy, man kan have mellem benene i øjeblikket. Fordelen er at man sparer tid og penge. Ulempen er, at det er som at gå med pels om sommeren!

Glat eller bush?

Det har efterhånden været in i mange år at være glatbarberet.

Sådan har det dog ikke altid været , og jeg husker tydeligt, da jeg første gang så en kvinde i svømmehallen uden kønshår. Det lignede en blanding af en skaldet mus og Lille Lise på 12 år. Det var virkelig ikke noget der tiltalte mig.

Senere hoppede jeg med på bølgen med forskellige frisurer dernede. Der var fartstriben, 'Hitler'-skægget eller bush.

Så var der brasiliansk voksning, men for det første skal hårene være ret lange før voksen kan få fat. For det andet gør det djævelsk ondt! Og hvis man én gang har ligget svedende og skrigende mens alle ens kønshår rives af, så ender man altså med at blive mindre hårforskrækket.

Mænd er ligeglade

Jeg tror egentlig, at mænd er ligeglade med kvinders kønshår, så længe den ikke er længere end en nyslået græsplæne.

Karsten er nem, lidt hår kan ikke skræmme ham. Jeg tror ikke, han vil have noget imod, hvis jeg anskaffer mig en lille frisure dernede.

Han synes bare, at jeg er dejlig, som jeg er. I øvrigt kan mænd slet ikke tillade sig at brokke sig over kvinders kønshår, når man tænker på det ståltråds-hår de har på bollerne.

Jeg tror faktisk også at kvinder ind i mellem bliver trætte af de uendelige barberinger dernede. Huden bliver nærmest slidt, og så er der hele helvedet med de knopper, der ind i mellem kommer.

Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste kvinde i verden, der lader håret gro, når manden er ude at rejse. Og ærligt talt! Der ér noget modent over lidt hår dernede.

Modige unge kvinder

Selvom jeg nok ikke kommer til at gro væg til væg-hår, så synes jeg egentlig, at det er befriende, at de unge kvinder nu gør oprør mod hår-tyranniet og omfavner det naturlige.

Oprøret er samtidig også en fuck-finger til alle de perfekte glansbillede-liv vi ser på Instagram. Og det tror jeg faktisk er tiltrængt.