Janni Ree: Må man overhovedet blive gammel?

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Janni Ree om at blive gammel, om kropsidealer, om at være udskidt - og om at vælge mellem krop og ansigt

Da jeg var barn, kunne man se kvinder i fyrrerne rende rundt med masser af dejlige smilerynker, tykke, bløde maver, og mormor-arme uden de overhovedet skænkede det en tanke. De var jo halvgamle! Og så lå man altså ikke længere under for tidens kropsidealer.

I dag er det helt anderledes. Med De sociale mediers indtog, er mange af os så forblændede af de perfekte billeder, af de perfekte liv, at vi nærmest tror, at vi skal forblive unge og tynde hele livet. Det er stressende, og nogle gange får jeg lyst til at skrige: Sig mig! Må man overhovedet blive gammel?

En kunstig redigeret verden

Vi lever i en verden, hvor der er pres på alle. Man skal være perfekt. Deller og rynker redigeres væk på Instagram. Der findes endda apps, som både kan hejse numsen, gøre maven flad, og glatte huden, så man kan fremstå fejlfri.

Jeg ligger også under for de kunstigt opskruede idealer. Jeg jagter også det perfekte billede med de mange likes. Man er jo kun et menneske, men selvom vi ved, at De sociale medier er en kunstig redigeret verden, tager vi den alligevel med os, rent mentalt, når vi bevæger sig ud i den virkelige verden, som ikke kan kontrolleres af forskønnende apps.

Angsten for det uperfekte

Sidder ens make-up pænt, er tøjet perfekt, er håret sat i de rette lokker, tænker vi inden vi går ud af døren. Og det er lige før, at man helst skal være udskidt, så man har flad mave, inden man skal forbi træningscentret mindst to gange om ugen, ellers går det hele mod syd. Der ligger en angst for det u-perfekte. Og den hænger rigtig dårligt sammen, med det at blive ældre.

Rynker eller sidedeller

En verdenskendt fransk skuespillerinde og sexsymbol sagde engang; Når man kommer op i alderen må man tage et valg mellem ansigt og krop. Sagt på godt dansk; Vil du have et ungdommeligt ansigt, må du leve med dellerne. Vil du have en superslank krop må du leve med et rynket fjæs.

Når jeg selv synes, at jeg er pænest i ansigtet får jeg sidedeller. Så begynder Karsten at drille mig, for han ved, at jeg hader dem! Når jeg så slanker mig, og de lavtaljede jeans sidder perfekt, så ryger de ungdommelige æblekinder.

Der er prestige i at være tynd, når man bliver ældre. Så udstråler man, at man ikke ligger under for alderen, at man stadig har styr på tingene. Det er derfor, at man ind i mellem, specielt nordpå, ser modne kvinder, der er så tynde, at det ser ud som om, de dårligt kan løfte designtasken.

Karsten får mig til at slappe af

Min mand er jo fra en generation, hvor man tager det hele lidt mere afslappet. Selvom han i vores ægteskab både har lært at bruge duftevand og tage pænere tøj på, så formår han at snakke mig ned, når jeg brokker mig over sidedeller, eller er parat til at lade en bums ødelægge hele min dag.

Andre gange griner han bare af mig. Og så kan jeg jo ikke lade være med at grine med. Af de fuldkommen kunstige idealer, som ingen kan leve op til i virkeligheden