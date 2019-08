Janni Ree om Nationen-'haters': - Har du et dårligt liv eller er du født ondskabsfuld?

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge harcelerer Janni Ree over haters på de sociale medier og Ekstra Bladets Nationen! - en af ulemperne ved at være kendt, ifølge Janni Ree

Der er mange fordele ved at være kendt, men der er også en ulempe; alle har en mening om en, og de har ingen hæmninger, når de udtrykker den.

Skulderklap og boostet insta

En af fordelene ved at være kendt er alle de søde mennesker, der kommer op til en på gaden og vil snakke lidt, have taget billeder, eller sendt en video.

Det nyder jeg.

Det er dejligt at få positiv feedback på mit arbejde. Specielt 'Forsidefruer' er mange glade for.

Jeg er taknemmelig for opmærksomheden. I sidste ende er det jo , der booster min Instagram, læserne af min bog/blog, og seerne der gør det muligt for mig, at leve af det, jeg kan lide. Jeg elsker jo at trave rundt i 'manegen'.

Haters

En af ulemperne ved at være kendt, er de såkaldte haters, som 'jagter' alle kendte digitalt, og bare er modbydelige.

Hvis jeg for eksempel er i radioen, skriver de ind undervejs, og sviner mig til. De giver mig ikke engang chancen til at tale færdig. De udspyder deres galde ud over alle, og Nationen! er et af de værste steder. Her er tonen virkelig grov, og her bliver man slagtet, stort set hver gang. Der kan også være grænseoverskridende kommentarer på Instagram og Facebook - men dem kan man heldigvis slette.

Jeg tænker tit på, hvad det er, der får folk til at skrive på den måde?

Har de et dårligt liv, eller er de bare født ondskabsfulde?

Jeg mener, spydighederne sprøjter jo nærmest ud fra tastaturerne! Tænk at bruge så meget tid på at svine andre til. Det er jo spild af tid.

Tiggerbreve og udskidt æblegrød

Så er der medierne, der vogter over kendte. Det er ikke altid rart, men det hører med. Som en klog person engang sagde; kommer de til dit bryllup, så kommer de også til din begravelse, eller når du bliver skilt.

Sådan er det. Det er en del af gamet.

Det kan godt være lidt frustrerende, når privatlivet ryger. Når Karsten og jeg vil sidde i fred og ro på en restaurant, eller tulle rundt i grimt tøj og klø os i måsen, så holder alle øje med os, eller tager billeder - også, hvis man føler, man ligner udskidt æblegrød den dag.

Det er også en ulempe at være i medierne med en velhavende mand. Alle tror, jeg har penge. Det vælter ind med tiggerbreve! Folk har ingen hæmninger. De tror, at vi begge er en hæveautomat.

Det mest groteske var dengang, jeg fik stjålet min spritnye jakke på en fin restaurant. Eneste kommentar fra tjenerne var; din mand er jo rig, han køber bare en ny. Det er jo langt ude, at komme med sådan en bemærkning!

Jeg prøver at lade være med at tage det hele for personligt. Jeg har været kendt i mange år nu. Jeg er hærdet. Og vi, der er kendte, har jo valgt det selv. Så tager man det sure med det søde.

Men alt i alt er der flest fordele, og rigtig mange ordentlige mennesker i Danmark. Jeg får utroligt mange skulderklap, og søde beskeder i min indbakke.