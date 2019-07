Janni Ree: Sådan er sex med en ældre mand

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Denne uge fortæller Janni Ree om sine fordomme om ældre mennesker og sex - og hvordan de blev ændret på magisk vis

Som ung kunne jeg slet ikke forstå, hvordan gamle mennesker kunne have sex! Bare tanken frastødte mig. Nu er jeg gift med en ældre mand, og vi har dejlig sex.

Kys og klaprende gebis

Bare tanken om at kysse en gammel mand var meget fjern for mig, da jeg var yngre. Jeg tænkte plejehjem, klaprende gebis eller paradentose!

Selv mine forældre, der jo var ret unge, da de fik mig, var klamme, når de kyssede hinanden. Jeg vågnede engang, mens de havde sex, og det syn glemmer jeg aldrig!

Mon ikke alle børn og unge har det sådan: Ens forældre eller gamle mennesker der har sex er bare no go!

Han var 11 år ældre

Da jeg fyldte 18, skete der noget magisk. Jeg faldt for en mand, som jeg senere giftede mig med, og han blev far til mine to børn.

Han var 11 år ældre end mig, og mine venner synes, han var piv-gammel! Da jeg skulle på date med ham første gang, spurgte de: 'Går du hjem med den gamle, udslidte Casanova!?'.

De var total rystede. Jeg skreg af grin. En 29-årig mand er jo ikke gammel.

Hængerøv og stive led

Mange ældre mennesker har hængerøv, foldet hud i ansigtet, og deres bevægelser er lidt stive. Det hører med, når folk kommer op i alderen. Sådan er dét.

Men der er altså noget dragende ved ældre mennesker; deres visdom, charme og erfaring. Og der er specielt én ting, som jeg elsker ved folk, der ikke længere er unge: De er afslappede.

De har nået deres største mål i livet. De har haft op og nedture og ved, at der altid er en ny dag i morgen, og at det hele nok skal gå. Dét er altså ret attraktivt, når man ind i mellem selv står i lort til halsen.

Men hvad så med sex-delen?

En anden slags sex

Min mand Karsten er 25 år ældre end mig. Ikke i min vildeste fantasi havde jeg troet, at jeg kunne blive forelsket i en mand, der kunne være min far. Ja, faktisk er han ældre end min far!

Jeg havde heller ikke troet, at jeg kunne have sex med eller være tiltrukket af en på den alder. Karsten var 68, da vi mødtes, men alle fordomme blev manet til jorden, og bum, så var jeg solgt.

At have sex med en senior er selvfølgelig ikke det samme som med en yngre mand. Kroppens alder tillader jo ikke, at man er vild og vanvittig. Karsten og jeg svinger os ikke i lysekronerne, som man nærmest gjorde som ung. Vi har en anden slags sex. Den rolige slags. Den kærlige slags.

Heldigvis er den lille blå pille opfundet. Jeg ved ikke, hvad de gjorde i gamle dage. Der drak de nok mere kaffe, spiste kage og drømte sig tilbage til deres vilde ungdom. Sådan er det heldigvis ikke i dag.

Kærlighed er mange ting, og der er mange måder at vise det på. Kærlighed er smuk og bestemt også med en ældre mand.