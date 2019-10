Janni Ree til unge realitystjerner: Tænk jer om!

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge skriver Janni Ree om unge realitystjerner, som trænger til en opsang

Ind i mellem kan jeg godt blive bekymret for de unge reality stjerner. De virker ofte som om, at de tror, at deres tv-medvirken vil gøre dem rige og berømte. En del ender dog med at være mere berygtede end berømte. Mange ender som døgnfluer. Og døgnfluer bliver altså ikke rige overnight. De pinlige ting, som de laver for snurrende kameraer, hænger ved langt ind i deres voksenliv. Det synes jeg faktisk er synd. Derfor denne opsang.

Knaldende døgnfluer

De unge reality-stjerner er ikke kedelige. De drikker sig sanseløst berusede, knalder, slås, bagtaler hinanden eller onanerer for åben skærm. De ankommer på den røde løber iført butt plug eller halvnøgne, og pressen står frådende og knipser løs. De unge nyder den pludselige opmærksomhed, men det virker som om, at de glemmer, at der er en bagside af medaljen senere i livet.

Se også: Janni Ree afslører hemmeligheder: Jeg driver Karsten til vanvid

Realitystjerne på cv'et

For nylig skrev Caroline Petersen et indlæg til Megafonen. Hun var ked af sit øgenavn 'Onani-Caroline'. Et navn, der stammer fra et reality-program, hun deltog i. I dag er hun et helt andet sted i livet. Hun er under uddannelse, og hun ønsker at blive taget seriøst. Det er forståeligt nok, men samtidig må det være indlysende, når man onanerer for snurrende kameraer, så får det konsekvenser. Langstrakte konsekvenser. For hele Danmark kigger med. Og, hvis de ikke ser selve reality-showet, så ser de klippet, når medierne gengiver det i det uendelige, og internettet glemmer aldrig.

Vi gør allesammen skøre ting, specielt når vi er unge, men prøv lige at gør dem off kamera.

Det er svært at blive ansat mange steder, hvis en arbejdsgiver fx har set en jobansøger knalde løs på åben skærm eller sige nogle grænseoverskridende ting i fuldskab. Man skal tænke sig rigtigt godt om, og vurdere om det er et program, man kan stå inde for senere i livet og reflekterer over sin opførsel, inden man deltager.

Ikke lutter lagkage

At være reality-stjerne er ikke kun lutter lagkage med røde løbere og en masse skulderklap. For folk elsker at svine andre til. Og stikker man næsen frem, får man en masse verbale tæsk. Det kan jeg selv skrive under på. Det kan være ubehageligt, men det kan give ar på sjælen hos unge mennesker. De kan gå psykisk ned, eller ende med nærmest at udvikle storhedsvanvid, hvor det kun handler om mig, mig, mig.

Pas på jer selv

Nu er jeg selv en gammel garvet rotte. Jeg er jo ikke startet i reality verdenen, men blev kendt som front figur for Danske Spil. Jeg ved godt, hvad det vil sige at gå fra at være ukendt til kendt, og alle pludselig har en mening om en. I dag kan jeg være ligeglad, jeg er et andet sted i mit liv, og laver kun det TV, jeg virkelig har lyst til. Men unge mennesker har en lang karriere foran sig.

Se også: Janni Ree om Nationen-'haters': - Har du et dårligt liv eller er du født ondskabsfuld?

Derfor vil jeg gerne bruge min erfaring til at opfordre de unge mennesker til at tænke sig lidt om, inden de deltager i reality-programmer. Selvom det er fristende, og det giver en masse sjove oplevelser, så skal I huske at passe godt på jer selv. Der er nemlig ingen andre, der gør det!