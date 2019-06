Jeppe har fået nok af reality-Paludan: Brug V-tegnet til valg og på lokum

Megafonen er Ekstra Bladets debat-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Foredragsholder, debattør og tv-vært Jeppe Søe har i denne uge fået nok. Et folkeskoleforbud mod V-tegn blev prikken over i'et

Jeg har brugt min søndag på at finde Dannebrog frem, lavet 'V FOR SEJR'-tegnet hver gang noget er gået godt, mens jeg har sunget 'den danske sang er en ung blond pige'. Jeg har spist en kæmpe rød bøf, der ikke har set skyggen af økologi - og erstattet salaten med en ekstra skefuld sovs.

Jeg vil nu putte børnene, synge om elefanten, der får sig en niggerdreng som rangle og love mit guld, at feje foran dem igen imorgen. Så går jeg ind og er en RIGTIG mand i dobbeltsengen og vil skide de 71 forskellige køn et stykke.

I nat vil jeg drømme om et land, som ikke laver regler for hinanden i vildskab - men i stedet står for folkeoplysning og frihed til forskellighed.

V-tegnet er nu forbudt

Prikken over i’et, der ændrede min søndag, var en folkeskole, der har forbudt børnene at bruge V for sejr-tegnet. Det er nu Rasmus Paludans tegn, og så skal børnene have et forbud. Det er nu et racistisk tegn, lyder det fra lærergruppen. Hvad fanden har vi gang i?

Tegnet blev brugt af vores helte i anden verdenskrig. Det er brugt flittigt gennem hundrede år i både sport, politik, ungdomsoprør og som fredstegn. Men når en baconpumpet provo bruger det nogle gange på youtube, mens han tænder en engangsgrill, så er tegnet pludselig et racistisk kendemærke. Ved at lave forbud gør lærerne Paludan til en magtfuld kraft, der kan ændre historien!

Paludan er bare en realitydeltager

Mine børn har også set nogle Paludan-videoer. Og vi hører hele tiden i medierne, at børnene har skabt ham. Har I prøvet at spørge børnene? De synes jo ikke han er rigtig klog! De sammenligner ham med alle andre tåber på Youtube, der står på skateboard for første gang og slår nosserne hårdt ned i et plankeværk.

Der er ikke skyggen af forskel på Paludan og andre såkaldte influenzere eller reality-fjolser. Vi forældre håber da hverken at Fie Laursen eller Rasmus Paludan influerer vores børn. Jeg er reelt i tvivl om, hvad der ville skade dem mest. Men børnene er gudskelov klogere end os.

Hitlers hagekors er et gammelt nordisk tegn, som han bare spejlvendte. På Carlsbergs elefanter er det gamle tegn - og da Hitler var slået, ville mange have tegnene væk fra elefanterne. Men de blev der gudskelov. Sådan at jeg kan gå med mine børn gennem elefantporten - og når de spørger, hvorfor der er hagekors på dem, kan jeg lære dem om historien. Fortælle, forklare, forandre! Tak til Carlsberg for at stå mod presset.

Dannebrog er ikke nationalisme

Jeg husker også for 10-15 år siden, hvor Dansk Folkeparti voksede i vildskab, at Dannebrog ikke længere var et dansk flag man kunne gå med - fordi det nu var et DF-symbol. Jeg har siden barndommen haft et Dannebrog som emblem på tøjet, som jeg har købt i Estland, hvor flaget faldt ned. Men pludselig kiggede folk på det danske flag og spurgte, om jeg var nationalist?

What the fuck... Fædrelandskærlighed blev til nationalisme og mange stoppede med at bruge det. Ingen skal tage Dannebrog fra mig - og det er først deres, når vi andre piller det ned.

I kamp for hottentotterne

Vi vil hele tiden ændre fortiden og have den til at passe i nutiden. Nogle vil ikke synge om en ung blond pige, fordi en enkelt person synes, den var ekskluderende. Vi fjerner også Halfdan Rasmussens hottentotter, fordi de ikke passer til 2019. Nej, det var sikkert ikke skrevet sådan i dag - det havde han sgu ikke turdet, ligesom tegnere nu holder sig fra at tegne profeten - men sådan skrev man altså engang. Det er en del af litteraturen - og vi skal da ikke ændre det, men bruge det til at lære børnene om forandring!

Du er alt eller intetkøn

I England kan man vælge mellem 71 køn, når man opretter sin Facebook-profil. Og hvis man er et eller andet køn, som ikke står der - kan man selv finde på noget, man synes man er - og tilføje det. Der skal jo være plads til alle og ingen skal føle sig krænkede.

Folk må hellere end gerne være anderledes end mig. Jeg er faktisk taknemmelig for, at de er det.

Men man hører ikke mere eller mindre til i samfundet, fordi der findes nogle bogstaver at proppe på. LGBT-samfundet er blevet nødt til at udgive en ordbog over de mange køn. Man føler sig måske mere unik, hvis man er Genderfuck eller Genderpivot - men at være unik kræver mere end bogstaver. Skær da endelig brysterne af, få fjernet din diller og lev som du vil - men hvorfor skal disse valg være en kæmpe bevægelse med egne symboler? Så gør man det jo netop til noget specielt - mens målet jo egentlig var, at det bliver normalt?

Jeg er fra nu af IDGAF-kønnet og I er velkomne til at joine. Det er så unikt, at det endnu ikke er i ordbogen. I don’t give a fuck.

Brug V-tegnet på valgaftenen og på lokum

Vi må simpelthen stoppe os selv, inden vi bliver for mærkelige. Og denne gang er det ikke politikerne, staten eller kommunerne. Det er ikke samfundets skyld. Det er os selv vi skal stoppe. Eller bare stoppe op?

Jeg vil benytte V for sejr-tegnet så meget det er muligt fremover, for at vise at man ikke kan stjæle et gammelt tegn. Jeg vil opfordre alle danskere til at bruge det, helt ud på venstrefløjen.

Pernille Skipper, Lars Løkke og Mette Frederiksen skal lave V-tegn på valgnatten, hvis de har noget at fejre. Sportsfolk skal lave det, når de krydser målstregen, landsholdet skal stadig have 'SEJR' som kampråb og skrige 'store patter' i omklædningen - og selv, hvis du efter en uge med hård mave endelig kan lukke lort ud, skal du lave V-tegnet for dig selv på toilettet. Pludselig har vi taget tegnet tilbage. Så er det igen vores.

Måske vi dermed tvinger Paludan til at finde sig et andet tegn. Jeg foreslår en knyttet næve, med langefingeren i fuld rejsning. Det tegn passer meget bedre på ham. Og på krænkelsesdanmark. IDGAF!