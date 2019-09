Jeppe raser: Fucking lorte franske pis

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge raser Jeppe Søe over, at der skal en ekspert til at gøre alt i dag

FUCKING LORTE FRANSKE PIS Citroënrøv!!!!!

Jeg har brugt 90 minutter på at skifte en pære i forlygten. En lille dippedut skal passe på en himstregims, der skal rundt om en tuttenut og lige presses sammen om den aflange filejs.

Der er så lidt plads, at selv fingrene på et for tidligt født foster ikke kunne komme indenfor i lampens inderste - og i det sekund dippedutten næsten er på plads, falder himstregimsen ned i bunden og så er det forfra.

Jeg har sparket til bilen 27 gange, råbt af mine børn og min hund, har påbegyndt en skilsmisse og startet en angrebskrig på alt fransk utallige gange og overvejet terror. En forbipasserende opmuntrede med et 'jo... ma ska lig ha tauet' og gik så videre.

Hvis han havde det dersens 'tau', skulle han da stoppe op og hjælpe - hvis ikke, så BØR han vide, at den slags ender med en gammel tør baguette lige i nakken på vej væk.

Min lyst til selv at skrotte bilen med en forhammer er voksende - ligesom jeg overvejer at acceptere lys kun i højre side. Så tror folk også, jeg er sådan en sej motorcykel og ikke en fransk katastrofe på hjul.

Der er kun ganske få gange i livet, jeg fortryder mine valg. I folkeskolen valgte jeg ikke motorlære, men håndgerning. Det var der, alle pigerne var! Jeg kunne lige nu godt undvære en enkelt scoring for lidt olie under neglene i 8b. Jeg forsøger at sætte børnenes lommelygte fast i hullet med gaffatape, men erkender lyset er for svagt.

Jeg går op og lægger mig... Jeg opgiver. Definitivt. Og græder en del!

Da jeg endelig havde fået den på plads - klik sagde det - VIRKEDE PÆREN IKKE!!!

Jeg havde bakset så meget med den, at den var stået af. Jeg havde to pærer og begyndte at sætte den anden i. Troede, jeg havde det der berømte "tau" nu, men nej... Det virker igen, som om det er forfra - jeg har samme håndelag som Anna og Lottes fede fjernsyn-for-dig-fingre, og nu VIL jeg ikke mere stå her og råbe af en bil og føle mig som en dukke fra Vinterbyøster. Ikke på vilkår om jeg vil rode så meget som 6 sekunder mere med den bunke skrot fra Kong Henriks hjemland.

Falck påstår på deres hjemmeside, at deres bonus værksteder skifter gratis. Det kan jeg love for, at de kommer til at ændre, når jeg i morgen kræver helt nye pærer i samtlige huller i bilen.

Det er sgu da utroligt, man ikke kan en dyt med nye biler. Al deres automatiske hydrauliske hejseværk, der kører bilen op og ned, fylder alt! Hvad nytter det, at bilen kan hæve sig som en handicap-kran og gøre det nemt at stige ind, når den er mørkelagt på vejen og dermed en kort genvej til kisten. Lige nu føles døden som et lifligt alternativ til pæreskift.

Er der efterhånden noget som helst i samfundet, der ikke kræver en ekspert?