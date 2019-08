Jeppe Søe er rasende: Træt af unge og deres møgfester

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Jeppe Søe er godt træt af de unge og deres højlydte vaner

Jeg gider fandme ikke høre Pattesutters nyeste hit, mens jeg sidder med en is på Langelinje og nyder solen! Der er faktisk intet, jeg ønsker mindre, end at sluge min astronaut-is til poetiske ord som 'Patte slik, technopik, Sniffer coke den virker ik’.

Jeg har heller ikke brug for en hård bas og stortromme, mens jeg ser solnedgangen i Lønstrup. Den går fint ned uden baggrundsmusik.

Men jeg har intet valg.

De unge må tænke, at verden bliver et bedre sted af, at jeg bliver tvangsindlagt til at deltage i deres møgfest.

De render rundt med en kæmpe højttaler, der desværre har batteri - og derfor kan forpeste luften lige der, hvor de går. Sidder man med en kop kaffe på en cafe og har en hyggelig samtale, så sætter to selvoptagede idioter sig på bænken overfor med en boombox fra JBL - og straks bliver fuglekvidder til 'Patte sutte slikke oppe i dem her...'. Det er der sgu ikke megen mening i.

Der er nok af larm i verden

Alt omkring os bipper, ringer, taler eller advarer os. Lastbiler, der bakker, mobiler, der får en besked om, at du har arvet en milliard fra en afrikansk onkel, cykler, der advarer os om, at de ikke har tænkt sig at stoppe for rødt, folk, der taler i telefon så højt, at deres søster på Skagen nemt kunne høre det uden telefonen. Oveni den symfoni af lort skal vi vænne os til, at folk render rundt med deres eget diskotek på ryggen.

Forleden stod jeg på Akropolis, hvor Sokrates tænkte sine filosofiske tanker.

Der render unge også rundt med hver deres højttaler med hver deres melodi på samme tid. De skiftes til at skrue højere op for at overdøve de andre. Akropolis er indhyllet i et støjhelvede, der blander en græsk Zorba med Britney Spears. Havde det været sådan på Sokrates tid, havde han ikke tænkt andet end: 'SKRU NED!' - og så var vi aldrig blevet klogere. Har vi egentlig stadig steder, hvor vi kan tænke os om i fred?

Vi larmede sikkert også i min ungdom

Jeg husker 80’erne, rundt om et bål - med en guitar, højskolesangbogen og 'vi har lejrbål her'. Det har med sikkerhed også kunnet høres - men guitaren var ikke koblet til et anlæg, så de tre akkorder i 'Tom Dooley' lød som en stadionkoncert med Rolling Stones. Der var plads til flere om bålet, og jeg mener faktisk, at vi tog mere hensyn?

Det er mangel på dannelse og opdragelse at mene, at alle ønsker at være del af den samme fest som dig!

Der er opfundet hørebøffer, så du kan holde fest helt alene - og vi andre kan være fri.

Eller prøv en dag at slukke for lortet og hør en solsort eller måske en samtale med et menneske, der har mere på hjerte end 'giver hende det kneppe-blik, hun vil 'støn' lige om lidt'.

Valget er selvfølgelig dit eget - men husk, at vi andre også vil kunne vælge selv.