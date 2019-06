Jeppe Søe er træt af snotdumme realitystjerner

Megafonen er Ekstra Bladets debat-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Foredragsholder, debattør og tv-vært Jeppe Søe raser i denne uge over sociale medier og reality-tv, som angiveligt gør os alle dummere

Sociale medier kunne gøre os klogere på hinanden.

Istedet sidder vi og glor på nogle, der står på skateboard for første gang og slår nosserne ned i et plankeværk. Derefter vælger algoritmen, at vi nok vil se nogle, der forsøger at putte en iPhone ned i en blender - og når Youtube har konstateret, at den der kigger lige nu må være en imbecil idiot, fortsætter den med at foreslå de mest hjernedøde videoer, hvor folk falder ned i bryllupskagen under brudevalsen eller overvægtige, der rammer ind i siden af en pool, så det vælter ud med vand. Nøj hvor vi morer os.

Når lageret af tåber, der kommer til skade, er udtømt, begynder vi at få foreslået videoer fra de såkaldte influencere - og så ved man bare at bunden er nået, og man begynder at ønske, at klimaforandringerne får bugt med menneskeheden, så vi kan starte helt forfra.

Pisse irriterende

Jeg skifter så til Facebook, for at se om folk 'har noget på hjerte', som er det, der står i feltet, inden vi udfylder med vores inderste tanker. Jeg håbede på nogle holdninger, der kunne gøre mig klogere på mine medmennesker - men jeg konstaterer, at de fleste deler et billede af en rejesalat med et velplaceret rucola-blad på toppen. Eller billeder af børnene der står nyvaskede og ligner de smukkeste engle i verden, selvom vi ved, at børn grundlæggende er snavsede og pisse irriterende 80% af tiden. Men vi giver da et like. Om ikke andet for at holde kontakten.

På Instagram bliver det hele filtreret. Ingen har bumser eller eksem på kinden. Det klarer et filter der får livet til at ligne en Hollywood-film fra gamle dage. 90% er dog selfies foran et eller andet, som personen i det sekund synes er verdens navle - og selvom vi vil skide det et stykke, at Anna lige nu står i en vandpyt på folkemødet, trykker vi på hjertet og giver hende et virtuelt klap på skulderen. Man er vel et flokdyr.

Hvordan ved jeg så alt det? Fordi jeg sidder der selv! Det er så uendeligt tiltrækkende at se andre komme til skade eller dumme sig, fordi man så selv kortvarigt føler sig som lidt mere end man er. En time på Youtube og man tænker, at hele abeflokken er fortabte, og at man selv er løsningen. Jeg er jo tydeligt klogere end alle andre.

Snotdumme mennesker

Vi dyrker dem, der intet kan og intet har på hjerte - fordi vi så føler os bedre. Det bliver tydeligst, når man af vanvare kommer til at tænde for fjernsynet, der nu om dage mest er proppet med snotdumme mennesker, der ikke har styr på en skid.

Dem der ikke kan danse er med i 'Vild med Dans' - og så forventes det, at man gider se deres læringsproces over 12 mandage. Det gider vi godt. Dem der ikke kan synge er med i 'X-Factor'. Kan du ikke passe børn og tror du, at pomfritter er en grøntsag, er du med i 'De unge Mødre'. Har du kun fem kroner tilbage til resten af livet, er du i 'Luksusfælden'. Er du en mega dårlig håndværker, deltager du i 'Nybyggerne'. Der er hokus-pokus-krokus ude i haven, hvis du ikke aner en skid om ukrudt - og er du for uintelligent til at deltage i fjernsynets planlagte koncepter, kan du tjekke dig ind på 'Paradise Hotel', hvor du drikker dig fra sans og samling og giver blowjobs for åben skærm. Hvis du er for dum til Paradise får du dit eget program, der hedder 'Amalies Verden'. Og fjernsynet skal nok klippe dig sådan, at du er dummere, end du er i virkeligheden. Realityfolket toppes om at vise at de står på sidstepladsen i uddeling af IQ - og de tror desværre først, at de er på toppen, når de lander på bunden.

Vi rådyrker dem, der ikke rigtigt har styr på tilværelsen - så vi kan sidde i vores slidte sofa med en matadormix og en vom på størrelse med fladskærmen og blive enige med vores partner om, at vi er bedre end alle de andre. Og når fjernsynet stopper, leder vi videre på Youtube efter mislykkede liv, som vi kan spejle os i. Eller søger råd hos en influencer, der får et par tusinde kroner for at sige, at et eller andet lorteprodukt er løsningen på alt.

Jeppe Søe er ikke tilfreds: - Jeg kimes ned af rumænere Da jeg var dreng så vi en anden slags fjernsyn. Vi så “Kvit eller Dobbelt” med en tolvårig pige, der vidste alt om hajer. Vi sad i sofaen og følte, at vi hellere måtte læse lidt mere. Gå mere op i det vi elsker. Engagere os i vores hobby og dygtiggøre os, så vi måske en dag kunne være som hende den kloge i fjernsynet. Dyrke fællesskabet, forandre samfundet og forbedre vores liv. I dag ser vi istedet på Amalie. Det skal da gøre noget ved et samfund.