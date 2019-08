Jeppe Søe raser over falsk reklame-tiltro: - Nej, din pik bliver aldrig større

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge Nationens sure mand, Jeppe Søe, over folk, der hopper i med begge ben, når de ser en falsk reklame eller får et liiidt for godt tilbud - 'uden indsats'

'Tjen kassen uden at gøre en indsats', lyder en falsk reklame - hvor den russiske afsender endda har sat en tilfældig kendt person på som kilde.

Personen er hverken kendt for at være rig eller økonomisk ekspert - og er derfor et dårligt valg af svindlerne. Han er dansk skuespiller eller studievært og hans råd kunne aldrig få mig til andet end at glo på en biograffilm eller tænde for Godnat Danmark.

Se også: Jeppe Søe elsker el-løbehjul: Men HADER brugerne

Alligevel er der folk, der straks griber til lommerne og sender overførslen afsted til Rusland i håbet om, at der efter en uges tid står en Ferrari i garagen. Eller to.

Motion og Netflix

Det må være de samme, der køber en plade med indlagte strømstød, som man sætter på sin enorme mave og tænker, at man kan sidde i sofaen med Netflix og popcorn, mens den langsomt motionerer kroppen sund, uden indsats.

Se også: Jeppe Søe er rasende: Træt af unge og deres møgfester

Det må også være de samme, der køber creme til at smøre på pikken, så den efter kort tid svarer til den svaber der sidder på en hingst - men ville hænderne så ikke også vokse? Burde den creme ikke påføres med kirugisk præsision og med gummihandsker? Det står der intet om. Bare smør lortet på, så bli'r du en tyr - uden indsats.



'Nyde livet meget frækt'

Det er nok også dem, der som 50-årige modtager en venneanmodning fra en lækker model på 18, som har 'set din fotos og elske være at ville kende privat og livet nyde meget frækt' hvorefter de returnerer med penge til flyveren herop fra Kenya omgående. Kærlighed og sex på vej - uden indsats.

Se også: Jeppe Søe rasende: Far bad ti-årig trække maven ind

Eller dem, der har arvet en milliard fra en ukendt onkel i Sydafrika, der beder om hjælp til at få dem overført til deres konto, da advokaterne i deres guldmine i Cape Town er imod denne store eksport af kontanter til Sønder Omme. Af sted med kortnummeret, så er guld fra onkel - uden indsats.

Enhver med fornuft kan gennemskue, at intet af det virker.

Tynd mave eller tyndskid

Du bliver ikke rig af at gøre som Mads Mikkelsen aldrig har gjort.

Du får ikke tynd mave af et strømførende korset, nærmere tyndskid over at miste din opsparing.

Jeppe Søe er træt af snotdumme realitystjerner

Der er ikke en 18-årig i Kenya, der har stalket dine fotos gennem længere tid og fundet din BMI-udfordrede gammelmandskrop ekstremt sexet.

Advokaterne i Cape Town har aldrig holdt møder om nevøen i Sønder Omme.

Din pik bliver aldrig større - og gudskelov lyver kvinder også sødt om, at størrelsen er helt uden betydning. Det hele handler om, hvordan man bruger den.



Jamen, så bare betal

Det samme princip gælder hjernen. Alle har sådan en og den kan være stor eller lille. Også her handler det om, hvordan man bruger den. Den må simpelthen lidt mere i spil.

Se også: Jeppe Søe er ikke tilfreds: - Jeg kimes ned af rumænere

Hvis hjernen slet ikke sender en lille advarsel videre i systemet, inden hænderne banker kortnummeret på visa ind på en russisk hjemmeside eller svarer på disse forrygende tilbud fra den anden side af jorden, så bare betal. Giv den gas! Der er dømt så stor hjernedød, at organerne burde kunne benyttes bedre. Eller søg hjælp. Der findes med garanti en pille.

Alt der ender med 'UDEN INDSATS' er måske endda vorherres måde at sortere de værste udgaver af menneskeheden fra på, så de ikke formerer sig yderligere.