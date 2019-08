Karsten og Janni Ree bestilte intimmassage på ferien: Så gik det helt galt

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Janni Ree om intimmassagen, der blev alt for intim

Min mand og jeg nyder begge en god omgang massage. På vores sidste ferie gik det dog helt galt! En uskyldig massage endte med religiøse bønner, ufrivillig striptease, og noget der mindede om brystmassage.

Travlhed og myoser

Karsten og jeg har lige været i Italien. Vi har begge en travl hverdag og elsker vores ferier sammen. Så på Sicilien var der dømt sol, drinks og ren afslapning.

Vores kroppe værkede af myoser. Hvad kunne være bedre end at få dem kværnet? Jeg bookede straks en tid til en dybdegående svensk massage og bad om et fælles rum, så vi kunne ligge sammen. Det kunne umuligt gå galt. Vi befandt os trods alt på et 5-stjernet resort.

Paptrusser og gule badebukser

Det startede godt. To søde, italienske massagedamer tog imod os. Der blev spillet orientalsk musik, og vi var begge forventningsfulde.

Så blev det underligt. For mens Karsten fik lov til at beholde sine gamle, gule badebukser på, fik jeg udleveret et par bittesmå paptrusser, som knap nok dækkede min mis! Nå, pyt! Lige meget, jeg havde jo et håndklæde på. Vi lagde os på briksene.

Klap og kærtegn

De to damer begyndte. Karsten blev nærmest klappet og aet, som var han en hund eller en hest! Det var dybt underligt. Jeg blev nærmest kærtegnet! Hvad i alverden skete der med den dybdegående svenske massage! Intet åbenbart. Og hendes hænder,var alt for tæt på mit skridt, på det private område, som ingen andre end min mand har adgang til. Jeg var i chok!

Da hun endelig gik videre, begyndte hun at nusse mine fødder og ben. Man skulle tro, at det var en joke, hun rørte næsten ikke min ryg og det var dér, alle mine spændinger sad. Jeg var ved at eksplodere af raseri.

Brystmassage og 'djævleuddrivelse'

Hun bad mig om at vende mig, så jeg lå på ryggen. Så begyndte hun at massere mig mellem mine bryster! Meget blide strøg à la kærtegn. Det var så upassende! Jeg lå helt stiv og anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Min mave fik også en ordentlig tur.

Karsten, der stadig lå på maven, fik kun klap. Ud af munden på hans massagedame. flød nu en strøm af religiøse bønner. Det lignede den slags djævleuddrivelse man ser i kiksede B-film. Det var fuldkommen absurd.

Jeg fik pludselig flået hele mit håndklæde af, så jeg lå der med stive vorter og frøs. Det var hun ligeglad med. Hun forsatte sin intime berøring. Karsten var også ligeglad. Der var tydeligvis ingen djævle at uddrive, for han snorksov! Hans massøse skiftede nu taktik, og begyndte at fare op og ned over hele hans krop, og slå på den! Den stakkels mand vågnede helt vingeskudt.

Vi væltede begge ud af stedet, og begyndte så at grine over hele episoden. Det var den mest bizarre massage, jeg nogensinde havde fået! Og jeg er altså ikke sart.

Karsten og jeg brokkede os til hotellet, og i bedste Karsten-stil endte det heldigvis med, at vi ikke skulle betale.