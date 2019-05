Katja K advarer mændene: Derfor skal I ikke date mig

Megafonen er Ekstra Bladets debat-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K om det at være midlertidig sindssyg, når det kommer til kærligheden

CHAT MED KATJA K: Klokken 21 er Katja klar i chatten - find den længere nede i artiklen og stil dine spørgsmål nu

Dette er en advarsel til alle de mænd derude, der måtte være interesseret i at date mig.

Jeg er småskør. Og du kan spørge mine ekskærester, de vil sandsynligvis alle fortælle dig det samme: ‘Nå Sussi? Hun er supersød, men hun er altså lidt småskør. Hun er intelligent, sjov og mega fræk i sengen. Men bare for at advare dig, hun er småskør’.

Og den er god nok

Man ved aldrig med mig. Jeg kan ikke engang regne med mig selv. Jeg er meget emotionelt styret. Jeg ved godt at jeg præsenterer mig selv som en sød og pæn kvinde, men tro mig, det er blot facade.

Er der eksempelvis en mand, jeg vil have, går jeg direkte efter ham. Til gengæld får han ikke lov til at slippe af med mig, hvis ikke jeg synes, at jeg er færdig med ham. Endnu.

Og jeg indrømmer, at når jeg tænker tilbage på min opførsel indimellem, kan jeg godt se det teatralske i det, men det er også komisk.

Ingen veninder med på slæb på mine score rejser

Ofte rejser jeg alene til udlandet. Det er både nemmere og sjovere. Helt ærligt, jeg orker ikke at have en besværlig veninde med på slæb, og i øvrigt bliver man altid uvenner med hinanden. Og så elsker jeg mit eget selskab.

Desuden er det også nemmere at score en mand og hive ham med hjem på hotellet, hvor man kan have ham i fred og bruge ham med stor nydelse. Total primadonna stil. Im a pleasure creature.

En af mine tidligere rejser gik engang til Sardinien (jeg var vild med de mørke latino boys), og jeg havde fundet et skønt hotel, der lå lige ud til stranden. Heldigvis havde mine lange lyse lokker hjulpet mig til at få en fordelagtig overnatnings pris for hotelværelset.

Så havde jeg lejet en Mini og kørte rundt for at udforske øen og byen.

Jeg kørte rundt i dens små stræder, der var så smalle, at jeg næsten ikke kunne få Minien igennem passagerne. De små latinobørn løb langs bilen og grinte af mig.

Jeg besluttede mig for at parkere Minien og slentrede rundt i de små snørklede stræder.

Pludselig stod han der.

Den mørke latino i sit ulastelige jakkesæt med sit italienske tilbagestrøgede pomadehår.

Han stod og lænede sig nonchalant op af sin Agusta motorcykel med en smøg i kæften. Vores blikke mødtes, og kemien opstod på et split sekund.

Vi tog på ture rundt på øen og havde hed sex

Det viste sig at han var medejer af den dyreste Michelin-restaurant i byen, og pludselig fandt jeg mig selv siddende ved et veldækket bord, hvor tjenerne gjorde deres bedste for at opvarte mig.

Jeg følte mig som en dronning. Lige mig.

Flere dage i træk nød jeg ‘alt godt fra havet’, og den bedste italienske vin der kan købes for penge - uden at hive en lire op af lommen.

Nætterne gik med at nyde ‘alt godt fra hans underliv’, og vi blev begge smask forelskede. Vi tog på ture rundt på øen i hans bil og havde hed sex.

Gik helt galt

En aften gik det dog galt.

Vi havde drukket godt af den stærke lokale rødvin, og jeg fik vist sagt, på en uheldig måde, at jeg syntes han havde et lidt for stort ego.

Det skulle jeg aldrig have gjort. Man skal være påpasselig med at være for ærlig overfor macho guys.

Om morgenen da vi vågnede, med alt for store tømmermænd, kørte han mig direkte tilbage til mit hotel og satte mig af.

‘Get out of my town’, var de sidste ord jeg hørte ham råbe fra sin bil, da han kørte væk og ud af mit liv. Troede han.

Så let skulle han ikke slippe.

Dagen efter, en kedelig søndag, og jeg havde ikke andet at give mig til end at forsøge at finde hans hjemmeadresse og foreslå ham en forsonings kaffe.

Det lykkedes mig at finde hans hjem, og jeg ringede forventningsfuldt på ringklokken. Da han åbnede døren, så jeg mit snit til at spankulere ind, og spurgte ham med et håbefuldt smil: ‘Let’s talk about it?’

Han troede ikke sine egne øjne. ‘No, no, no’! råbte han, greb sine bilnøgler i farten og vitterlig, LØB ud i sin bil. Og væk var han. Igen.

Der stod jeg så alene, midt i hans stue. Tv’et kørte med italiensk fodbold, hans ikke færdigt spiste middag på bordet, husnøglen, pung, og dyre Rolex ur efterlod han der midt i panikken.

Virkeligheden sank ind

Okay, jeg forstod et vink med en vognstang. Spiste resten af hans middag, mens Juventus scorede, og efterlod ellers hans hjem uberørt.

Da jeg et par år efter igen besøgte Sardinien, var hans restaurant lukket ned.

Skiltet talte sit tydelige sprog. Finito!

Kender du det med ikke at kunne give slip på dine ekskærester, og har du fundet en god løsning, du vil give videre?