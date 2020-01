Katja K afslører: Derfor stoppede jeg i pornobranchen

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K om præcis det øjeblik, hvor hun besluttede sig for, at det var 'the end'

Der er rigtig mange folk, der i årenes løb har spurgt mig, hvorfor jeg stoppede i pornobranchen.

Var der sket noget forfærdeligt?

Var der nogen, der havde overskredet mine grænser?

Var der nogen, der havde forulempet mig?

Var der nogle instruktører, der havde krævet sex af mig?

Havde jeg været udsat for seksuel chikane?

Og kan man egentlig være udsat for seksuel chikane, når man arbejder som pornomodel?

Havde fået nok

Til alt det kan jeg kun svare: Nej, nej og atter nej.

Jeg stoppede i pornobranchen, fordi jeg simpelthen havde fået nok!

Nok af hvad? Vil de kyndige læsere (specielt af nationen!) helt sikkert spørge spydigt.

Nok af p..?

Nej, egentlig ikke. Jeg bliver nok aldrig træt af sex, det er ikke det. Og det var ikke derfor, jeg besluttede mig for at stoppe, mens jeg var på toppen af min internationale pornokarriere.

Tre år og 30 coverfilm var, hvad jeg nåede at præstere. For ikke at tale om det x antal ægte orgasmer, jeg nåede at få for rullende kameraer. Ja, jeg kunne godt lide det, jeg lavede, og nej, jeg fakede ikke.

Jeg var en helt igennem ægte 'performer'. Et miks mellem at spille skuespil, kunsten at være mig selv og slippe min liderlige ekstase løs lige der midt i sex-orkanens frække øje.



Et intenst eksperiment

Men lige så hurtigt som jeg havde besluttet mig for at gå ind i pornobranchen, lige så spontant besluttede jeg mig for, at jeg endelig havde fået nok. Fra den ene dag til den anden. Jeg afbrød faktisk min kontrakt med det amerikanske filmproduktionsselskab, som jeg arbejdede for.

Var jeg gået bananas?

Nej, jeg havde simpelthen bare ikke lyst mere. Jeg havde været igennem en personlig proces. Havde kastet mig ud i et vildt eventyr og et intenst eksperiment. Havde satset alt og havde udfordret alle mine grænser. Fyret den af big time. Som en antropolog havde jeg nærstuderet læren om det seksuelle menneske.

Jeg havde nærstuderet en undergrundskultur, de færreste mennesker nogensinde kommer i nærheden af.

Det var tilfredsstillende på alle måder.

Men dér i et splitsekund, hvor jeg lige pludselig kunne mærke, at jeg havde fået (og givet) nok underholdning, var det sidste fotoshoot på det sidste filmset i Los Angeles 'in the valley'.

Jeg kunne have tjent kassen

Jeg stod der i frækt lingeri med selvsiddende strømper og lange, sorte støvler med frække øjne og halvåben mund, mens stillfotografen skød mig og blev ved med at sige 'yes yes, give me more!'.

Pludselig kunne jeg mærke alles øjne på min krop, som om de klæbede sig til mig og sugede sig fast.

Min kontroversielle karriere sluttede lige der. Rulleteksterne begyndte at køre. The end.

Jeg kunne havde været fortsat uden lyst. Jeg kunnet have startet en ny karriere som instruktør og producent af mine egne film. Jeg kunne have tjent kassen. Meget mere, end jeg allerede havde gjort.

Men jeg satte et punktum, hvor andre sandsynligvis ville have sat et komma og solgt deres sjæl.

Et job er et job, men hvor mange kan se sig selv i spejlet om morgenen, inden de ruller ud i morgentrafikkens motorvejskøer på vej til dagens dont?