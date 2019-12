Katja K: Derfor sveder jeg som et svin

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I dag kommer Katja K med en afsløring, for hun er blevet ramt af 'det sidste tabu'

Søvnløs i Sitges.

Jeg ligger søvnløs i Sitges. Jeg er flad på energi. Og det er ikke på grund af et 24-timers sexorgie med min mand. Han ligger ved siden af mig og snorker højlydt. Det gør jeg også selv en gang imellem. Altså snorker højlydt. Men faktum er, at jeg sover ad h til. Har ellers altid haft et godt sovehjerte. Nu kan jeg vågne op ved lyden af det mindste. Når min mand skal op og tisse midt om natten, eller katten skal lukkes ud i haven.

Før i tiden sov jeg mig fra det hele og kunne snildt sove 16 timer i træk. De tider er forbi.

Jeg er kommet i overgangsalderen. Jep, jeg er kommet til det punkt i mit liv. Det sidste tabu.

Mine hormoner kører rundt i kroppen, og humørsvingninger er hverdagskost.

Jeg får hedeture ti gange om dagen og sveder som et svin, der skal slagtes til jul.

Jeg åbner og lukker konstant døre og vinduer for at finde en temperatur, der kan passe mig. Flår mit tøj af for derefter at hoppe i termobukser, fra det ene sekund til det andet.

Ligger spritnøgen oven på min dyne og sparker katten ud af sengen, fordi den varmer for meget.

Og hvis min mand fryser om natten, skal han bare holde om mig, for jeg er hot som et varmeapparat.

Det er faktisk ret anstrengende og vel egentlig ikke særlig sexet.

Men det er jo altså noget, vi alle sammen skal igennem her i livet. Et af livets vilkår.

Sexlysten er intakt

Og den sidste nye trend for kvinder i overgangsalderen er åbenbart, at man kan få strammet sin vagina op med laser-terapi!?

Ikke til mig. Endnu. Men imponerende, at det kan lade sig gøre.

Min mand er stadig tilfreds med mig, som jeg er, og heldigvis har det ikke påvirket min sexlyst, så den del af tilværelsen er stadig intakt.

Men der er flere fordele ved at nå til ca. midten af livet, som jeg er. F.eks er jeg blevet fuldstændig ligeglad med andre menneskers mening om mig. De kan sige, hvad de vil, det preller bare af.

Jeg går langt mindre op i mode og mit udseende, bruger næsten ingen makeup, er botox-fri, og alligevel føler jeg mig lige så smuk, som jeg altid har følt mig. Min ægte glæde kommer indefra.

Til gengæld er jeg blevet fuldstændig afhængig af naturen.

Jeg er flyttet til sydens sol, bor tæt på strand og bjerge. Jeg løber langs stranden hver dag, dyrker yoga og plejer mig selv. Jeg surfer på livets bølger og har det bedre end nogensinde. Overgangsalder eller ej.

Der bliver ikke talt så meget om mænds overgangsalder - hvad oplever I af forandringer i jeres krop?