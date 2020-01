Katja K: Det her fortryder jeg virkelig

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K om en af de ting, hun fortryder allermest, at hun har gjort

Hvad betyder ægteskabet, og hvad betyder det at have papir på hinanden?

Da jeg mødte min nuværende (fraskilte) mand, var jeg ikke et sekund i tvivl om, at hér var manden i mit liv.

Det var kærlighed ved første blik. Første gang, jeg mødte ham, var IRL for 20 år siden. Anden gang, jeg mødte ham, var på Facebook. Kærlighedsenergien var igen lige så stærk, selv igennem en computer.

Vores forhold var fra starten meget intenst, og vi blev gift på Københavns Rådhus et halvt års tid efter, vi havde mødt hinanden. Det hele gik meget hurtigt og føltes meget naturligt. Vi var ikke i tvivl om, at vi var hinandens perfekte match.

Lever jo ikke for evigt

Når man er nået cirka midtvejs i sit liv, ved man meget mere om, hvad man vil have, og hvad man ikke vil have. Man ved også, at man ikke lever for evigt, som da man var ung og troede, at man var udødelig.

Ingen grund til at vente på det rigtige moment. Momentet er nu og her. Og det handler om at gribe den gode chance, når den viser sig. Gribe kærligheden, når den byder sig til. Det kan ingen nødvendigvis regne med, at den bare gør, og slet ikke flere gange i ens liv. Så vi følte os begge lykkelige og velsignede over, at vi havde fundet hinanden igen efter de 20 år.

Og selvom vi havde mødt hinanden før, og endda indspillet erotiske film sammen, skulle vi naturligvis til at lære hinanden at kende igen.

Så langt, så godt.

En hel pose osterejer

Vi havde begge været single en del år, og der er jo virkelig mange fede ting ved at være single.

Du kan gøre præcis det, du har lyst til, og der er ikke nogen, der brokker sig over, at du snorker om natten, eller kommenterer den hele pose osterejer, du kaster i gabet lige inden sengetid.

Til gengæld kan du gå i årevis uden at udvikle dig personligt, for der er ikke nogen, der holder et spejl op foran dig. Du kan ikke se dig selv lige så tydeligt, som når du har en partner til at reflektere dig tilbage.

På godt og på ondt.

Allerede kort tid efter vi blev gift, oplevede jeg nogle af mine knap så charmerende karaktertræk.

Tendens til jalousi.

Kontrol.

Ustabilitet.

Ingen er perfekte. Hverken han eller jeg.

Men ret skal være ret, og jeg har naturligvis også mine gode sider. Jeg er:

Meget omsorgsfuld.

Selvopofrende.

Loyal.

Blev skilt og fortrød

Han har simpelthen formået at trykke på alle mine 'knapper', og som to magneter sidder vi suget fast til hinanden.

Efter et par dejlige, men turbulente, år, blev vi skilt på min foranledning. Det fortrød jeg.

Men selvom vi blev skilt, ophørte vores kærlighed ikke, og vi begyndte at date igen.

Vores kærlighed har aldrig været stærkere end nu, selvom vi ikke længere har papir på hinanden.

Alligevel har jeg fortrudt, at vi blev skilt.

Hvad mener I, kære læsere, om ægteskabet?

Betyder det noget at have papir på hinanden, eller er det bare dét, det antyder, en lap papir og intet andet?

Måske jeg frier til ham i dette nye årti …