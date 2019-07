Katja K: Det her porno tænder jeg på

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller tidligere pornostjerne Katja K om sin yndlingsporno, og om, hvordan det kan bruges til at nedbryde tabuer

Der findes i dag et hav af forskellige kategorier indenfor porno.

Man kan både være til det ene og det andet. Alt efter humør og sindstilstand.

Porno kan lette presset for en stund, og være god underholdning på en gråvejrsdag.

Jeg har nydt at se porno siden jeg var teenager, og mine smagsnuancer har udviklet sig siden da.

Mange mænd ser porno, og flere og flere kvinder ser det.

En nylig undersøgelse viser, at de to kategorier kvinder oftest ser, er lesbisk sex og gangbangs.

Man kan ligefrem forestille sig en reklame for kvinde porno; Annonce: 'Jeg er også gået over til porno'.

Porno som prævention?

Den første favoritkategori viser, at de fleste kvinder er hemmeligt biseksuelle.

Den anden favoritkategori viser, at mange kvinder tænder på, at blive taget af flere mænd samtidigt. I alle huller.

Fakta er, at der findes mange former for porno, som er tabuiseret.

Altså kategorier, som de fleste folk aldrig offentligt ville indrømme at de tænder på. Fordelen ved at se porno er, at man kan få aflad for sine inderste dæmoniserede lyster.

Måske porno kan bruges som prævention for seksuelle forbydelser?

Kan det tænkes at porno kan afholde kvinder fra, at gå ud og tvinge mænd til sex?

Point of View

Jeg ser selv mange forskellige kategorier, alt efter hvilket humør jeg er i.

Min seksualitet har mange facetter, og den er et udtryk for min personlighed.

Som kvinde har jeg altid taget det, jeg har haft lyst til, og kan med lethed identificere mig med den såkaldte maskuline identitet.

Jeg synes for eksempel at det er vildt frækt med POV. (Point of view), hvor man ser perspektivet fra den mandlige 'predator', som lader sig forføre af en ung Lolita.

Det forbudte er pirrende, og jeg kan sætte mig ind i begge roller.

Værdibaseret porno er også en genre, jeg godt kan lide. Det er en nyere trend, og antallet af kvindelige instruktører vokser stødt.

Den er baseret på, at alle elementer ved produktionen er gennemtænkt.

Aktørerne er 'rigtige mennesker', som frivilligt nyder hinanden for rullende kameraer. De er som oftest ikke skuespillere, men dyrker rigtig sex.

Historierne beskrives ud fra autentiske oplevelser, som bliver sendt ind af seerne.

Porno der nedbryder tabuer

Den svenske filmproducent Erika Lust er en lysende stjerne på pornohimmelen. Hun har i mange år arbejdet med etisk porno.

Hendes mission er at skabe film som undgår stereotype klicheer, og hun formår at skabe porno som direkte medvirker til at nedbryde forskellige seksuelle tabuer.

Lad os nu fjerne skammen fra porno, og hylde den istedet. Den gode er ikke så farlig som kritikerne siger. Glæden og friheden er målet. Halleluja for den fri porno.