Katja K: Det kom som et chok at jeg var pornostjerne

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I dag fortæller Katja K om en flirt, der endte hjertesorger og hævn i form af en meget tyk hund

Vi var begge knaldhamrende forelskede i hinanden.

Han var en flot amerikansk fyr, som jeg havde mødt på stranden i Venice Beach.

Der boede han i en lille lækker knaldhytte, to minutter fra havet.

Vi flettede fingre og kyssede, når vi gik hånd i hånd langs Ocean Boulevard med hans hund i snor, når vi altså ikke sad og kiggede hinanden dybt i øjnene i stearinlysets skær, på den lokale italienske restaurant.

Det var hot love, og vi var meget sultne på hinanden.

Hans hund var også altid sulten, og den kastede sig desperat over madrester, når vi gik med den på gaden. Han fodrede den selv kun med tørfoder.

Flyttede hurtigt ind

Jeg boede hos en god bekendt, en dansk kvindelig journalist, der havde portrætteret mig til et TV3-program, men jeg flyttede hurtigt ind hos ham, efter en lang nat med indtagelse af californisk Chardonnay.

I løbet af aftenen var jeg blevet halvfuld, havde tilfældigt mærket en kæmpe bule i hans bukser, og jeg var blevet godt tændt.

Han var en smart reklamefyr, der kørte rundt i en stor sort firehjulstrækker, Rangerover.

Jeg var model. Altså, det var det jeg havde fortalt ham. At jeg var model. Jeg havde ikke løjet, men havde heller ikke udpenslet for ham, hvilken slags model jeg var. Det så jeg ingen grund til.

Og jeg havde vist ham mine lettere erotiske modelkort, hvor jeg var kunstnerisk portrætteret halvnøgen i sort/hvid. På kortene kunne man læse sig frem til, at jeg både havde en fanklub og en Manager, Alison R. Hende kunne man kontakte, såfremt man ville booke Katja Kean.

Det her var længe før, der var nogle der brugte Google, så der var ikke en kinamands chance for, at finde ud af hvad jeg i virkeligheden lavede, medmindre man altså var VHS film-fan, af datidens største pornostjerner i Los Angeles.

Faktisk troede jeg, at det var let nok for ham at regne den ud, blot ved at kigge på mine halvfrække billeder.

Men tydeligvis var der ikke en klokke der ringede for ham.

Et kæmpe chok

Det fandt jeg ud af en sen aften, efter han tilfældigvis mødte min Manager, som netop havde sat mig af efter en 'hård' dags arbejde, med både ’facials’ og analsex.

Han hilste på hende, og fik sagt til hende med et stort smil, at han virkelig håbede hun kunne skaffe mig masser af arbejde, så jeg kunne blive boende i byen.

'Jeg gør hvad jeg kan', havde hun høfligt svaret tilbage, og kørte hurtigt hjem til forstæderne.

Han anede simpelthen ikke hvad det var jeg arbejdede med.

Jeg syntes at det var synd for ham, og jeg ville jo ikke føre ham bag lyset, så jeg besluttede mig for at fortælle ham sandheden.

Han fik et kæmpe chok. Den havde han ikke set komme. Han satte sig ned på stranden for at sunde sig.

Efter nogle ugers tid, kom han sig over den overraskende nyhed, og vi blev elskende igen.

Gnisten var væk

En dag fik jeg et uventet opkald fra Danmark, og måtte rejse tilbage til København for, at medvirke i tv-serien 'Langt fra Las Vegas'. Jeg ville nødigt forlade ham, men ville heller ikke sige nej til det fantastiske tilbud.

Vi planlagde derfor en rejse sammen til Rio i Brasilien, senere på året.

Da jeg efter et par måneder kom tilbage, hentede han mig i LAX lufthavn.

Der var noget galt. Gnisten var væk.

Imens jeg havde savnet ham i København, havde han mødt en anden. En brasiliansk model. Hvor belejligt.

Pludselig ville han gerne alene til Rio, uden mig. Det fik han lov til. Eneste betingelse jeg stillede ham var, at jeg kunne bo i og passe hans knaldhytte, mens han var væk.

Kærlighedskvalerne tog hurtigt over, og jeg forsøgte at kvæle dem i Chardonnay og 'Sade'.

Hunden blev meget tyk

Mit eneste selskab var hans hund, og vi levede af sørgelige madrester fra den italienske restaurant.

Langsomt blev både hunden og jeg tykkere, og hans telefonregning voksede i takt med mine grådkvalte opkald til min veninde, der trøstede mig hver aften, med 'broken heart'-kærlighedssange i baggrunden.

Den søde kløe blev til ond hævn. Hans hund var blevet meget tyk.

Siden har vi heldigvis grint af det sammen, og i dag er han stadig gift med den brasilianske sambapige.