Katja K dropper karantæne: Truet med bøde

Min mand bor i Spanien, så da coronavirussen for alvor brød ud i Danmark i forrige uge, måtte jeg tage en hurtig beslutning. Skulle jeg blive hjemme i København, eller skulle jeg hoppe på et fly ned til min mand?

Hvor længe ville vi kunne undvære hinanden?

Alle danskere blev på samme tid rådet til at tage hjem til DK med det samme. Mit andet hjem er i Spanien, og min flybillet havde jeg booket for længst. I en usikker tid har man ekstra brug for tryghed. Og jeg føler mig mest tryg i min mands favn.

Der var nogle ganske få andre i Kastrup Lufthavn, der også skulle rejse til udlandet.

Da jeg tjekkede ind, blev jeg spurgt, om jeg var helt sikker på min afrejse. Ja, jeg vil hjem til min mand, svarede jeg. Det kunne personalet godt forstå.

Desværre var mit fly først forsinket i en time, så jeg måtte søge dækning i en bar. Jeg fandt frem til lufthavnens bedste bar hos Mikkeller. Mens alle barer var lukket i København, fandt jeg et fristed i lufthavnen.

Mit fly blev yderligere forsinket tre timer. Jeg fortsatte trygt mit øl-indtag i baren.

Ingen tjekkede mig

Andre rejsende, der også var i venteposition, havde fået samme idé, så jeg sad i en fyldt bar, og folk talte faktisk sammen. Ingen sad med deres hoveder begravet i deres mobiler, og jeg følte mig hensat til 80'erne, hvor vi kom hinanden mere ved.

Da jeg endelig fik lov til at gå på flyet, blev jeg genkendt af lufthavnspersonalet og blev 'upgradet' til flysæde 1A. Allerforrest i flyet, og de spanske stewardesser bød på spansk vin.

Sammen med ca. ti spaniere, der skulle hjem i en fart, fløj vi til Spanien i et stort set tomt fly.

Jeg havde forberedt mig grundigt og havde alle mine papirer i orden.

Jeg frygtede, at jeg skulle igennem et krydsforhør, når jeg landede, og igennem et febertjek for coronavirus. Til min forbavselse strøg jeg igennem tolden. Der var ikke en eneste ansat i sigte. Og det på trods af at Spanien er et af de hårdest ramte lande lige nu.

Dagen efter min hjemkomst indførte de spanske myndigheder indrejseforbud for alle udlændinge.

Jeg nåede det lige på et hængende hår.

Helt udgangsforbud

Nu er min mand og jeg i hjemme karantæne med totalt udgangsforbud. Vi må kun gå ud for at handle madvarer, eller hvis vi skal på apoteket.

Forleden måtte jeg simpelthen have noget frisk luft og gik en hurtig tur på stranden, men jeg blev stoppet af det lokale spanske politi, som truede mig med en bøde på 3000 euro, hvis ikke jeg gik direkte hjem.

Hvad gør vi nu med al den tid, vi har sammen?

Vi er nødt til at have det sjovt og har skiftet vores daglige løbeture ud med daglig sex.

Jep, de gamle kan endnu. På trods af hedeture og træls overgangsalder er sexlysten stadig intakt.

Så min mand og jeg knepper som kaniner for at holde os i form. Vi klæder os ud og spiller rollespil.

Træner nøgne med vores håndvægte, mens vi filmer hinanden. Har det supersjovt.

Vi skal nok klare os igennem de næste par måneder i hinandens selskab.