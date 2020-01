Katja K: Ensomheden gjorde mig fortabt

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K om den ensomhed, hun oplevede uden en mand

De fleste mennesker kender til ensomhed. Det gør jeg også.

Før jeg mødte min nuværende mand, var jeg single i en del år. Faktisk havde jeg ikke haft en kæreste i næsten ti år. Det skortede selvfølgelig ikke på engangs-sex og affærer, men rigtig kærlighed var der ikke meget af i mit liv, og jeg tog imod det, jeg kunne få.

Det skortede heller ikke på tilbud fra mænd, men jeg kunne aldrig finde på at vælge en mand, blot fordi han havde status og var velhavende. Jeg ønskede mig ægte kærlighed og en mand, der kun var min. Men der var desværre langt imellem snapsene – også for en kendt kvinde som mig.

I virkeligheden tror jeg, at det faktisk er sværere at finde en partner, når man er en offentlig kendt person.

De fleste mennesker har en forudindtaget holdning om mig, og jeg tror, at mange mænd derude føler sig intimiderede af en smuk, seksuelt stærk og fri kvinde som undertegnede. Mange mænd var - og er - simpelthen bange for mig.

Nogle mænd føler sig underdanige og utilstrækkelige i mit selskab. Andre mænd føler sig som overlegne macho-mænd og tror, de skal dominere mig. Det kan de ikke. Jeg tænder ikke på nogen af disse typer. Jeg vil have en ligeværdig partner.

Kunne ikke sove alene

På et tidspunkt gjorde ensomheden så ondt, at jeg havde svært ved at sove alene om natten.

Jeg var netop flyttet ind i en ny lejlighed og ville give mig selv en indflytningsgave.

Valget faldt på en dyr Burberry-parfume, og med i købet fik man en 'Burberry-bamse'.

En eksklusiv og blød tøjbamse. Den sov jeg med om natten. Jeg knugede den ind til mig, når jeg indimellem savnede kærlig omsorg og fysisk kontakt. Og ikke bare af seksuel karakter.

Ja, selv en hærdet og hardcore kvinde som mig har også brug for reel kærlighed.

Heldigvis var jeg heldig og mødte manden i mit liv. Første gang, jeg mødte ham, var for 20 år siden, og kærligheden blussede op igen for anden gang. Vi blev gift et halvt år efter.

Alle fortjener kærligheden

Ingen mennesker har godt af at være for meget alene.

Ensomhed er en forfærdelig følelse, og faktisk er den direkte livsforkortende.

Jeg kender mange, både kvinder og mænd, der ønsker sig en kærlig partner og god ven, som de kan dele livet med. Jeg vil gerne være med til at give mit bidrag og planlægger at skabe et Matchmaking-firma i dette nye år.

Der er masser af apps og online-dating, og det virker, som om kærligheden kun er et 'swipe' væk, men sandheden er, at man skal arbejde for kærligheden.

Jeg tror på det ærlige møde mellem mennesker i virkeligheden og på at lade kemien blomstre frit.

Skål og velkommen til 2020.