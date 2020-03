Katja K forarget: Hold jer fra sex

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K om, hvad man skal gøre, hvis man er vild med fremmed sex under coronakrisen

Hvad gør en sex-swinger i disse coronatider?

Det må være en kæmpe udfordring at være swinger i disse tider, når nu ingen af os må røre ved hinanden, og vi skal holde en afstand på to meter.

Swingerklubberne må stå gabende tomme i øjeblikket.

Ja, hele datingmarkedet må være i total 'lockdown', mens porno på nettet har kronede coronadage.

Jeg har en god bekendt, der skrev til mig på Facebook forleden.

Han spurgte mig, om jeg kunne sige god for en af mine kvindelige FB-venner.

Som han skrev, var han 'ved at gå til af liderlighed af at gå alene hjemme på grund af coronavirus.'

Og han ville så frygtelig gerne kneppe hende, men skulle lige høre mig først, om hun var fræk.

Fy for pokker, siger jeg bare!

Hvem tænker på det?

Jeg er totalt forarget.

Hvordan kan man i disse farlige coronatider overhovedet få sig selv til at overveje at have sex med fremmede?

Udveksle spyt, sved og andre kropsvæsker uden at vide, om der er en reel smittefare?

Vi må ikke engang trykke hinandens hænder, tror du så, det er i orden at få et bj?

Det er simpelthen en ulækker tanke. Ud over det er det også vildt uansvarligt og uetisk. Moralsk fordærv.

Hvordan kan man få sig selv til at have intim, fysisk kontakt med en anden, når man ikke ved, om man måske bærer rundt på coronavirus, og dermed kan sætte et andet menneskes liv i fare?

Jeg er ikke alfons

Jeg svarede manden tilbage, at nej, det kunne jeg bestemt ikke hjælpe ham med.

I øvrigt er jeg heller ikke alfons. Og nej, jeg er heller ikke swinger. Og selv om jeg elsker sex, som jeg i øvrigt KUN har med min mand, så tænker jeg faktisk på mange andre ting i livet end bare sex, sex og atter sex.

Og nu når jeg er i gang, vil jeg også sende et budskab til alle de mænd, der fortsat ligger og skriver til mig i håb om et hurtigt dyt i bamsen:

Nej, jeg står ikke til rådighed for andre end min mand! Han er den eneste, jeg har lyst til.

Selvom min mand og jeg stadig har masser af skøn sex med hinanden, har vi altså mange andre interesser i vores tilværelse, som vi beskæftiger os med.

Nu er det jo ikke, fordi jeg har noget imod swingere, og jeg har da selv prøvet at gå på swingerklub i udlandet.

Efter finanskrisen for cirka 12 år siden måtte jeg bare væk fra det hele. Væk fra økonomisk konkurs, livskrise og parforholdskatastrofe. Det hjalp at få det hele lidt på afstand for en tid, og sex havde en kæmpemæssig afstressende effekt på mig.

Min yndlings-swingerklub fandt jeg i byen Nice i Sydfrankrig. Der kom jeg ofte og dyrkede altid sikker sex.

Så ha' da gerne masser af skøn og gavnlig sex, men gør det med en fast partner i disse farlige coronatider.

Og mænd, styr lige jeres liderlighed, hvis I ikke kender kvinden!