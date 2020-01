Katja K gemte sig i klitterne: Jeg var så flov over mine små bryster

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge giver Katja K sit besyv med i sagen om influencere, der udlover plastikoperationer på Instagram

'Vind en gratis plastikoperation!'

Flere populære influencere promoverer kosmetiske indgreb på deres Instagram-profil, som deres følgere har mulighed for at vinde, hvis de deltager i konkurrencen.

Vildt nok. Tænk at kunne vinde en plastikoperation. Det virker ikke naturligt.

På en måde kommer en skønhedsoperation til sidst i fødekæden.

Som en sidste udvej når andre muligheder først er afprøvet. Fysisk træning, sund kost og så det at kigge indad.

Fra bryster til numse

Som ung er man jo super-optaget af sit udseende. Det er naturligt nok. Alle har deres at kæmpe med.

Der er alligevel lang vej fra at være en smule utilfreds med sit udseende til frivilligt at lægge sig under kniven. Men i dag synes det ganske almindeligt for mange unge at gøre det sidste ofte før alt andet.

Engang var det populært at få lavet større bryster, i dag er det hipt at få foretaget 'brazillian butt lift'.

Et par gode meloner

Jeg var selv tidligt ude i tidernes morgen. For da jeg var en ung, spirende teenager, drømte jeg om at få større bryster. Men dengang eksisterede den mulighed ikke.

Den tanke var så abstrakt og lå lysår fra min daværende virkelighed, som mere handlede om, hvordan jeg skulle klare mig igennem morgendagens matematiktime i forstadsfolkeskolen.

Jeg var glad nok for min krop, det var ikke det. Jeg havde lange, slanke ben og en lille popo, men jeg syntes, at proportionerne ville være fuldendt med et par gode 'meloner'.

Og jeg var altså bare så flov over mine små bryster!

H&M i skarpt forhørslys

Det skulle være slut med at 'gemme' sig på stranden i klitterne iført vatteret badedragt.

Slut med at stå svedende, og hysterisk grådlabil foran spejlet i de bittesmå prøverum hos H&M med skarpt forhørslys, desperat afprøvende den ene bh i A-skål efter den anden.

Og når jeg så kom ud af modebutikken igen og stod dér på Strøget med tomme indkøbsposer i hænderne, poppede den væmmelige følelse af mindreværd op. Var jeg ikke cool nok? Og hvad skulle jeg gøre ved det?

Drømmen om den perfekte krop blev først en realitet et årti senere for mig.

Min daværende kæreste og jeg besluttede os for at splejse til et par nye bryster til mig (og til ham).

Jeg tog til Sverige og fik foretaget en brystforstørrende operation.

Og det sidste, jeg fik sagt til narkoselægen, inden jeg døsede hen, var: 'Hellere for små bryster end for store …'

Jeg skulle ikke nyde noget af at lege Dolly Parton.

Strittende gåsebryster

I begyndelsen sad mine nye fortrin dog nærmest helt oppe under min hage som strittende gåsebryster.

Og det kunne ende som sprængt gåsebryst, hvis ikke jeg æltede dem hver dag. De skulle masseres, så de kunne falde til.

Jeg har aldrig fortrudt, at jeg fik dem lavet, men jeg ville nok ikke have gjort det i dag med den selvindsigt, jeg har fået igennem mine dyrebare erfaringer i livet.

Så kære unge menneske: Lad os se i øjnene, at skønhedsoperationer ikke gør dit mindreværd bedre.

Du er god nok, som du er. Du er naturligvis fri til at gøre, hvad du vil, men det er det indre, der tæller.

Hvad med om vi i stedet turde at elske os selv og hinanden for dem, vi er, 100 procent?