Katja K har ikke taget skade: Så fars pornofilm

Rigtig mange mennesker ser porno. Over 4 billioner timer på Pornhub alene forrige år. Og det er ikke helt ufarligt, siger nogle af de kloge hoveder.

Det er pornoens skyld, at (vist flest) mænd bliver afhængige og sidder klistret til computer skærmen i timevis - uden nogen form for kontakt med omverdenen.

De ser porno både på arbejde og derhjemme.

Der er forbundet meget skam med at se porno

Og når så dameskoene kommer gående over parketgulvet i stuen; klik klak, og konen spørger insisterende:

‘Hvad ser du skat’?

Så bliver Mac’en lynhurtigt klappet sammen, og et brødbetynget svar lyder;

‘Ikk’ noget skat’!

Nogle mænd har dog 'bekendt kulør' og grædt på primetime tv.

De indrømmede for åben skærm, at de var afhængige af porno, imens deres kontrollerende kærester kiggede på og klappede i deres omklamrende hænder.

Der bliver talt en del om faren ved at blive afhængig af porno

Mange psykologer debatterer om, hvorvidt man kan blive afhængig af porno.

Nogle argumenterer for, at det kan skabe seksuel vold i samfundet og er et direkte skadeligt element for parforhold.

Andre psykologer siger, at porno kan medvirke til at skabe et sundt sexliv.

Faktisk viser videnskabelige undersøgelser, at der IKKE umiddelbart (endnu) er nogle beviser for, at man kan blive afhængig af porno.

Forholdsvis nye studier viser, at hjernen ikke reagerer som afhængig, ligesom når hjernen reagerer afhængigt på alkohol, stoffer og gambling.

Det er da interessant.

Der er nogle derude, der har et usundt forhold til porno, og som simpelthen bruger for meget af deres tid på at se det, og risikerer at blive asociale.

Men hvornår ved man, at man er gået over grænsen?

Hvis det begynder at gå ud over ens kæreste forhold, eller man ser for meget porno på arbejdet og risikerer en fyreseddel, eller man bliver bange for at have sex med nogle IRL (i virkeligheden red.), eller bruger det til, at fylde hullet ud for sin ensomhed.

Det er heller ikke sundt at føle sig skamfuld.

Porno er jo en form for underholdning

Selv så jeg tilfældigvis porno for første gang, da jeg var meget ung.

Det var ikke meningen at jeg skulle have set det, men mine forældre havde gang i en film på et stort hvidt lærred inde i deres soveværelse, og de havde glemt at lukke døren, mens de lige var rendt ud efter noget. Døren stod på klem. Så lille nysgerrige jeg kunne ikke lade være med at lure.

Pudsigt nok vidste jeg instinktivt, hvad det var, der foregik i filmen med al den nøgne aktivitet rundt omkring en swimmingpool.

Jeg syntes, at det var edder spændende.

Senere da jeg blev teenager, så jeg mit snit til at se min far’s pornofilm på VHS bånd, når han ikke var hjemme. Spolede altid tilbage til start, så mit fordækte forehavende ikke blev opdaget.

Og jeg har ikke taget skade af at se porno fra ung

De tilbud der findes for at kurere porno afhængighed, viser faktisk at den slags behandlinger ikke hjælper, og så er det endda piv dyrt at købe sig til.

Det påstås at ACT, som er en form for mindfulness, eller dybdegående hjernestimulation kan afhjælpe, eller permanent reducere dit sex drive.

Måske vi bare skal nøjes med at nyde porno, med måde, ligesom de tusindvis af andre stimulanser, og fornøjelser som vores kære liv beriger os med.