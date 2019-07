Katja K: Hvorfor vises mine film ikke på Nationalmuseet?

Megafonen er Ekstra Bladets nye blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K om pornoens runde fødselsdag og undrer sig over dobbeltmoralen

I år er det 50-året for pornoens frigivelse i Danmark.

Tillykke til Danmark og tillykke til Katja Kean.

Jeg blev født et år før frigivelsen i 1969, og pornoens skygge har fulgt mig siden min debut på de krøllede lagner i 1997 til 2000 - tre års komet karriere.

Pudsigt nok var hensigten med frigivelsen af porno at mindske danskernes interesse for den. Den modsatte reaktion blev dog effekten. For den danske porno industri voksede og voksede. Frisindet sejrede. Ad helvede til, vil nogen sige. Ikke jeg.

Porno og parnasset.

I anledningen af fødselaren er der i år flere kunstudstillinger om pornoens historie og frigivelse, blandt andet på ARoS og Nationalmuseet.

Den finkulturelle elite sætter således dagsordenen for, hvilken pornografisk provokation der kan godkendes som den kunstform, der udvikler normerne i samfundet.

Det er jo pudsigt nok, at man vælger at hylde noget, som man offentligt i dagligdagen ikke vil røre med en ildtang.

Hvorfor vises der ikke en Katja Kean-klassiker på Nationalmuseet?

Dobbeltmoralen lever stadig i bedste velgående.

Folkets kunst er den rå provokation. Den der ikke er fedtet ind i falsk forlegenhed.

Det er som regel samtidens udstødte, der senere bliver til accepteret kunst.

Du ved, du har rørt ved noget, når den finkulturelle elite ikke vil vedkendes dig.

Kulturelitens kunst versus folkets kunst.

Fra blottet bryst til pikante fotografier pr. postordre til hjemmeporno til kunstporno til sexet folkekomedie - til nutidens internetporno?

Det var kunstnerne, der banede vejen for frigivelsen af porno.

I 1937 åbnede kunstneren Wilhelm Freddie sin første soloudstilling i København under navet 'SEX-SURREAL' - træk gaflen ud af øjet på sommerfuglen'.

Folk stod i lange køer for at se hans provokerende kunst. Politiet beslaglagde flere af hans værker, og han blev tiltalt for salg af utugtigt materiale.

Kunst har været en måde at tilgå nøgenhed, sex og seksualitet på, uden at det blev anset som skamfuldt. Kunst kunne gøre nøgenhed og pornografisk materiale socialt accepteret.

I samtiden bliver pornografisk materiale udskældt, men eftertiden viser, at det holder i længden - det skal betragtes i den rette kontekst.

Mon Katja Kean-film går over i kunsthistorien om pornografiens udvikling?

Min bedste kloge ven påstår, at man vil huske Katja Kean om 100 år.

Tak til mit alter ego, Katja K, for den positive indvirkning, den figur har haft på det danske frisind. Nu vil jeg gå ud og fejre hende med en Gammel Dansk.