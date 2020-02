Katja K: I har sikkert allesammen onaneret til mig

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge giver Katja K en opsang til nationen!

Det er ganske sjældent, at jeg læser de kommentarer, der er om mine klummer.

De få gange jeg har gjort det, har jeg mildest talt fået et chok. Jeg er målløs over den tilsyneladende meget lave iq, der hersker på 'nationen!

Og så vidt jeg kan se, er størstedelen af de mest håbløse, fordummende og negative kommentarer fra enlige, midaldrende mænd.

Sørgeligt, at der er så mange fordomsfulde og forstokkede hulemænd i Danmark.

Sidste gang jeg læste nogle af disse tåbelige og direkte nedladende kommentarer om min person, var omkring min forrige klumme om unge pigers falske selvpromovering på de sociale medier i samtiden.

Klummen var et udtryk for min holdning og ikke for at skælde de unge piger ud.

Der var en del mænd, der havde meget travlt med at anklage MIG for at være selvpromoverende.

Selvpromoverende. Mig? Min bare r..!

Lad os lige slå én ting fast; definitionen på selvpromovering er som følger:

'Det at gøre opmærksom på sig selv og sine egne fortrin og bedrifter i overdrevent omfang.'

Gør det gerne for min skyld

Efter min mening må folk sgu gøre, som de vil, og jeg er bestemt IKKE fortaler for Janteloven!

Hvis folk har lyst til at vise sig selv frem - gerne for min skyld.

Men ret skal være ret. Jeg har aldrig været selvpromoverende, og ja, det tør jeg godt stå ved.

Ja, jeg har været international pornomodel og har således været med til at skabe et reelt produkt, som folk kan bruge til at få seksuel forløsning. Det er ganske sundt, og jeg gjorde det, fordi jeg havde LYST!

Mon ikke mange af jer derude har onaneret til mine sexfilm og dermed er blevet seksuelt tilfredsstillet?

I dobbeltmoralske hyklere burde faktisk takke mig for, at jeg har lagt krop til.

Retten til egen krop. Jeg gør med mig selv og mit liv, hvad jeg har lyst til. Som kvinde og som menneske.

Jeg skal ikke stå skoleret for nogen.

Efter tre sjove, sexede og stønnende år havde jeg skabt en flot lynkarriere, og derefter var jeg som bekendt med som autodidakt skuespiller i Casper C.s sitcom-serie 'Langt fra Las Vegas'.

Det sagde jeg blandt andet ja til for at være med til at rykke ved folks stereotype opfattelser af de roller, vi alle spiller i samfundet.

Meget I ikke ved

Dernæst etablerede jeg en lingerivirksomhed: Katja K Underwear. Med fokus på kvinders selvstændige ret til at udtrykke sig selv igennem deres frie seksualitet.

Derudover har jeg studeret en master i oplevelsesledelse på RUC.

(Det ved du nok ikke hvad er, men det er erhvervsorienteret oplevelsesøkonomi).

Hvis jeg havde været så selvpromoverende, som I påstår, havde I sgu nok set mig jævnligt på den røde løber, til diverse kendisarrangementer og biografpremierer med en rigmand under armen og hans hånd oppe under mit skørt.

Men der finder I mig ikke.

Til gengæld kan I finde mig på den lokale strand, hvor jeg samler plastikaffald op, fordi det er det, jeg har lyst til at bruge min tid på.

Jeg er grænsesøgende, ja, men altid med et formål.

I dag er det min fødselsdag, så jeg vil kippe med flaget, hylde mig selv, og sige: Tillykke og godt gået, Sussi.