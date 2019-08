Katja K: Ja, jeg har engang været escort-pige

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge afslører tidligere pornostjerne Katja K sin fortid som escort-pige

CHAT MED KATJA K: Du kan chatte med Katja fra klokken 21 i chatten, der ligger længere nede i artiklen

Min klumme i forrige uge her på Ekstra Bladet, handlede om hvorvidt der var forskel på at lave pornofilm, og så det at være prostitueret.

Det viste sig at være et populært emne, for der var rigtig mange, der kommenterede det indlæg.

Katja K: Jeg lod en fan betale mig for sex

Jeg blev nysgerrig og gik ind på EB's Facebook-side for at læse alle kommentarerne. Det første, der slog mig, var:

Hold da op, der er mange fordomsfulde folk i det her land!

De fleste af kommentarerne var forargede reaktioner, både fra mænd og kvinder, over at Katja Kean bare var en luder, fordi hun havde solgt sex til en fan.

Det gav mig anledning til at skrive denne uges klumme.

Afsløring: Ja, jeg har engang været escort-pige.

Fik I den?

Ja, jeg har engang været luder. Kært barn har mange navne.

Og hvad så?

Det er første gang, jeg fortæller offentligt, om et andet tidligere spændende virke, jeg engang har haft i mit skønne liv, som har været fyldt med anderledes, sjove, grænseoverskridende, vilde, vovede, intense, og langt ude oplevelser.

Forført af livslyst

Og for pokker, hvor er jeg bare taknemmelig for, at jeg har haft, og stadig har, evnen til at kaste mig ud i det ukendte, ikke være bange, at være ærlig og autentisk, og at tage risici i tilværelsen. På godt og ondt.

Det er opskriften på et godt liv. I hvert fald for mig.

Jeg har ladet mig forføre af min livslyst, og en trang til at sætte mig selv på spil.

Alletiders selvudvikling, i øvrigt.

Dét, der undrer mig ved at læse mange af Facebook-kommentarerne er, hvor mange folk der bruger ordet 'luder' i flæng.

Som om ordet luder er et skældsord?

Og hvorfor skælde ud?

De af jer, der føler sig truffet - prøv at foretage lidt selvrefleksion, og spørg jer selv, hvorfor I ser ned på prostitution, og bruger ordet luder som noget nedsættende?

Jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke se noget forkert i at være escort, prostitueret, luder. Lad dog folk arbejde med det, de vil. Sex er en god ting, og bringer meget glæde for de fleste mennesker. Vi bør sætte pris på dem der tør at give noget mere af sig selv. Et job er et job, og vi er alle lige vigtige i dette samfund.

Jeg har aldrig skammet mig

Og det er trist, at der er forbundet så meget skam til den jobposition. Blandt andet på grund af fordomme, og uretfærdig stigmatisering af disse kvinder.

Jeg har aldrig skammet mig, men jeg har været forbeholden over at være åben omkring min fortid som prostitueret, der desværre stadig er et tabuemne.

Kunder havde jeg mange af, dengang i starten af 1990’erne, (før jeg blev pornostjerne) og sexoplevelserne foregik på københavnske luksushoteller.

Jeg var tilmeldt et escortbureau, og ejeren af bureauet var en smuk kvinde i 40’erne. Hun tog selv ud på jobs engang imellem, og vi havde det vildt sjovt sammen.

Erotisk selskab til ensomme mænd

Kunderne var primært internationale forretningsmænd, der kedede sig på deres hoteller om aftenen. Så det var mig en fornøjelse, at kunne muntre dem op med lidt erotisk kvindeligt selskab. En del af mændene var faktisk ensomme, og de havde brug for en god snak og intimt samvær.

Der er flere grader af prostitution, og jeg har klart mere respekt for dem, der foretager klare transaktioner, fremfor eksempelvis kvinder der vælger at gifte sig med rige mænd, uden at have reelle kærlighedshensigter, og dermed sælger deres sjæl. De kvinder har jeg kendskab til, men se, det er jo et helt andet emne, som vi kan gemme til en anden god gang.