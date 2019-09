Katja K: Jeg bruger min jalousi til at få orgasme

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner: I denne uge fortæller den tidligere pornostjerne om at være jaloux og hvordan hun bruger det, når hun har sex med sin mand

De fleste af os kender det. Når vi har været gift længe med den samme partner, bliver vores sex liv kedeligt. Men sådan behøver det ikke at være!

Faktisk er noget af det bedste sex, vi kan få, sammen med en fast partner.

Der er flere fordele ved at have sex med én man kender rigtig godt.

Man føler sig mere tryg med hinanden, og kan eksperimentere uden at føle sig akavet og pinlig. For eksempel hvis man får krampe i benet midt i en ny udfordrende stilling, eller lukkemusklerne i ens vagina låser sig fast om dildoen efter orgasmen og bare nægter at give slip på den.

Det kan naturligvis være vildt frækt, og passioneret at have single sex med nogle man ikke kender. Man kan gøre ting på helt nye måder, da der ikke er nogen forventninger Man kan nyde at være uhæmmet, og opføre sig som en billig tøs, hvis det er det man har lyst til.

Men det bedste er at tænde big time på sin partner, igen og igen, og igen.

Andre kvinder sender hede blikke

Jeg tænder vildt på min mand, og synes han er noget af det mest sexede, jeg nogensinde er stødt på. Han er et flot mandfolk, med det frækkeste glimt i øjet.

Det er der også andre kvinder der synes. Og når vi er ude i byen sammen, kan jeg se, hvordan de kaster hede, længselsfulde blikke efter ham.

Jeg opfanger kvindernes erotiske signaler med det samme. De kan ikke skjule det, selvom de forsøger at spille uskyldige. Jeg har gennemskuet dem.

I løbet af en aften i byen med ham, kan jeg gå rundt og samle på erotiske oplevelser som bliver til frække historier. Mine historier bygger på små iagttagelser, min fantasi, og så min jalousi.

Smukke kvinder er også jaloux

Ja, jeg er jaloux anlagt.

Det tænker man nok ikke om kvinder, der er smukke - at de kan være jaloux.

Det har de ikke grund til, de har jo tilsyneladende det hele.

Men mennesker er komplekse og mangefacetterede. Sådan er jeg også.

Min jalousi kan føles som en brændende ild, der kan fortære mig, hvis jeg lader den gøre det. Men jeg kan også vælge, at bruge dens rå og intense energi, og transformere den om til seksuel udladning.

Så når min mand og jeg kommer hjem efter en nat i byen, har jeg opbygget en stor seksuel sult efter ham.

Vi når lige at komme ind af døren, og jeg begynder at fortælle ham om de kvinder, der kiggede liderligt efter ham.

Det tænder mig, og tænder mig af, på samme tid. Deraf dynamikken.

Orgasmerne kommer rullende

Vi kører en verbal dialog, ophidser hinanden med saftige detaljer, om hvordan han ville tage disse kvinder, lige der på stedet.

Det er en fræk leg, og orgasmerne kommer hurtigt rullende, én efter en.

Sådan kan man (gen)bruge en negativ energi som jalousi, og få max ud af den, sammen med sin partner.

Det er en kunst at kende sin partner, og elske i det uendelige.