Katja K: Jeg forførte en fremmed mand på stranden

Det var en varm sommerdag, og jeg besluttede mig for at tage min cykel og køre på stranden.

Det var én af de virkelig lumre dage, og jeg havde kun en let sommerkjole på over min franske bikini.

Varmen gjorde mig kåd, og jeg havde lyst til at flirte med nogle lette ofre.

Jeg lagde mig i klitterne, og solen bagte på min halvnøgne krop.

Jeg lå og døsede hen, mens jeg fantaserede om fræk sex på stranden.

Opdagede fremmed i klitterne

Pludselig kunne jeg mærke, at jeg blev iagttaget. Ikke langt væk fra mig, lå en mand og kiggede liderligt på mig.

Først blev jeg lidt frastødt. Hvad bildte han sig ind at ligge der og glo helt vildt på mig - og samtidig tændte det mig.

Jeg lå på ryggen, og han kunne se direkte op imellem mine ben. Jeg lod som om, at jeg rettede på mine bikini trusser, og lod ham se lidt af min glinsende kusse.

Jeg lod ham ligge der og glo på mig et godt stykke tid. Invitationen var ikke til at tage fejl af.

Han rejste sig op og kom hen imod mig. I hånden havde en sololie.

‘Skal jeg smøre dig ind i lidt olie’? Spurgte han.

Jeg gav ham lov.

Vendte mig om på maven med min numse i vejret, og lod ham massere mig ind. Han startede med min ryg og begyndte langsomt at massere længere nedad.

Han masserede mine lår og begyndte at køre sine fingre langs trussekanten og 'kom til' at røre mine skamlæber. Jeg lod ham køre sine fingre op i mig. Han varmede mig godt op, og jeg blev virkelig tændt.

Der lå jeg så, midt på stranden, halvnøgen og lod en fremmed mand massere min krop.

Spredt rundt omkring, lå der folk og lurede på os.

Det var vildt frækt, at vi blev beluret og at have sex på en offentlig strand.

Flere aftaler

Vi udvekslede telefonnumre og aftalte, at jeg skulle komme hjem til ham senere samme aften.

Jeg vinkede farvel til ham med et frækt smil, da jeg kørte hjem på min cykel, og han stod der på parkeringspladsen med våde hundeøjne og en kæmpe bule i sine sommerbukser.

Det blev starten på en lang og hed sommer.

Jeg elsker at have frække minder som kan inspirere nuet.

Stranden kalder igen.