Katja K: Jeg lavede sexfilm med tre piger på kendt dansk hotel

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K om dengang, hun og det amerikanske pornofilmhold tog på sexrundrejse i Europa

I min korte lynkarriere i den amerikanske pornoindustri arbejdede jeg primært i storbyen Los Angeles.

'The Valley' var højborgen for de største pornoproduktionsselskaber, og her blev der produceret i tusindvis af erotiske film.

Jeg følte mig hjemme som dansker på amerikansk grund.

Der var dog en enkelt gang, hvor mit amerikanske produktionsteam fik den ide, at de ville skyde en lesbisk scene med Katja Kean på et klassisk hotel i gode gamle Kobenhavn. Hele filmholdet skulle på sexrundrejse i Europa.

Jeg fik til opgave at finde en passende lokation til filmen - og det måtte gerne koste en bondegård.

Opgaven lød: Det skal emme af klassisk dansk eventyrlig frisind!

Jeg fik booket en aftale med et klassisk dansk hotel i København for at undersøge faciliteterne, som levede op til kravene; en kingsize seng og en jacuzzi i badeværelset.

Hvis de havde vidst hvad det var, der skulle foregå, havde vi naturligvis aldrig fået tilladelse, men jeg fik forklaret den nysgerrige hotel manager, at det var en storstilet mainstream Hollywood-produktion.

Dagen oprandt, og vi var tre piger der skulle have sex med hinanden.

Høje støn og stiletter

Vi startede i den store seng for så at ende i den lige så store jacuzzi.

Det var vådt, vildt, og vovet.

Jeg havde ikke arbejdet sammen med nogen af pigerne før, og de var very amerikanske i deres pornoudtryk med høje støn og stilletter.

De var nogle super søde piger, men jeg tændte bare ikke rigtig på dem.

På et tidspunkt skulle jeg slikke en af pigerne, men hendes klitoris var simpelthen så lille, at jeg ikke kunne finde den. Jeg slikkede og slikkede, men den forblev en lille, flov snegl.

Det var en af de få gange i min karriere, hvor jeg matte tage hele mit naturlige skuespil-talent i brug.