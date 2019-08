Katja K: Jeg lod en fan betale mig for sex

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller tidligere pornostjerne Katja K om forskellen på prostitution og pornokarriere - og om sit første og eneste sexmøde med med en fan

Er der forskel på porno og prostitution?

Kritikere mener, at der ikke er forskel, men selvfølgelig er der det.

Og det kan jeg tale med om, for jeg har prøvet begge dele.

Jeg forestiller mig, at dem, der argumenterer for at der ikke er nogen forskel, mener at kroppen i begge tilfælde bliver solgt, at sex er produktet. Og det er jo ganske korrekt.

Udover det hentyder de sandsynligvis til, at porno og prostitution ligger på samme niveau.

Hvilket niveau mener de?

Eksisterer der overhovedet en rangorden for hvad der er finest eller mindre fint at beskæftige sig med. når vi taler om sexarbejde?

Ja, det gør der faktisk.

Gadeprostitution versus pornostjerne

Undersøgelser viser, at folk definerer prostitution som lavere i en rang orden, end det at arbejde som pornomodel.

Så er der niveauet gadeprostitution, versus livet som pornostjerne. Er lig med. Meget stor forskel. Det kan de fleste forstå.

Hvad er den konkrete forskel?

Når man laver film, arbejder man sammen med andre kollegaer på lige fod.

Alle ved hvilke roller de har, og alle kender deres egne, samt andres grænser. Som regel. Det kan indimellem glippe. Ikke alle er lige bevidste.

Når man arbejder som prostitueret, sælger man sex til en ukendt person, som man først møder, når man åbner døren for vedkommende. Altså er der fra starten en uligevægt i relationen.

Kunden vil ofte forsøge at få 'mere for sine penge', ved at presse den prostituerede til, at sige ja til flere sex ydelser under akten.

Det kan være grænseoverskridende.

Som pornoskuespiller kender man sin rolle på forhånd, og har fået tilsendt sit manuskript med detaljerede sexscener, som allerede er blevet kontraktgodkendt med signatur.

Solgte sex til filmfans

Da jeg for 20 år siden arbejdede i Los Angeles som pornostjerne, var det almindelig kendt, at en del af pigerne i branchen samtidig arbejdede som prostituerede.

De solgte sex til deres filmfans, og de tjente kassen på det.

Én gang sagde jeg ja til en fan. Han var franskmand, advokat, og havde tilsyneladende set de fleste af mine film.

Han sendte mig en forespørgsel på mail. Jeg svarede tilbage med mine kriterier: Almindelig sex med kondom, og et flerecifret dollars-beløb.

Jeg aftalte at mødes med ham på et flot hotel i L.A. Han ankom i sit ulastelige designer-jakkesæt, og med en læder attache-mappe i hånden. Slank og velplejet, men en anelse nervøs. Dét havde han vist ikke prøvet før. At mødes på et rendezvous med sit idol.

Pengene havde han i bundter i sin mappe, som han gav mig med det samme, da vi mødtes i suiten. Jeg talte dem, godkendte, og sessionen gik igang.

Galant og kåd

Han tog hurtigt tøjet af, gik ud og tog sig et bad under bruseren, og lagde sig derefter forsigtigt på sengen, med begge hænder under dynen.

Han var galant som man forestiller sig den kavalertype. Han virkede genert, men samtidig så kåd, at han hurtigt blev tilfredsstillet.

Han havde fået det, han var kommet for.

En erotisk oplevelse med en sexgudinde, der for en stund var trådt ud af film lærredet, og direkte ind i hans fantasi, som nu var blevet til et fan-møde forever.

P.S. Saftige erotiske noveller er på vej….