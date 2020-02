Katja K: Jeg var aldrig blevet afvist

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K var ellers vant til få alt, hvad hun pegede på. Denne gang blev hun afvist

Jeg indrømmer det.

Jeg har været en møgforkælet tøs. Har altid fået, hvad jeg ville have. Født med en sølvske i munden. Haft det som blommen i et æg. Har kunnet vælge og vrage, hvilket jeg også har gjort.

I folkeskolen var jeg den mest populære pige i klassen. Alle ville lege med mig, og jeg havde altid en potentiel legekammerat på standby. Jeg sagde ja til alle for at sikre, at jeg ikke skulle lege alene.

Jeg var dygtig i skolen, dog ikke til matematik, men jeg kunne hurtigt lægge to og to sammen. Regne den ud.

Jeg var køn og moderigtig.

Jeg blev kun kønnere med alderen, og da jeg var nået mine teenageår, rendte drengene efter mig.

De forsøgte ofte at kravle over muren ind til vores hus, så de kunne hoppe ned i vores baghave og forsøge at kysse mig. Min far gjorde sit bedste for at skræmme dem væk.

Meldte mig naturligvis til

Da jeg blev lidt ældre, tog jeg på campingferie med mine veninder til Kroatien.

I byen, hvor vi boede, blev der annonceret en lokal skønhedskonkurrence, som jeg straks tilmeldte mig.

Jeg var åleslank, flad som et strygebræt, men med lange ben og langt, lyst hår.

Det var nemt at være et nordeuropæisk hit dengang i Østeuropa.

Jeg fik mit rygnummer til skønhedskonkurrencen. Nummer et. Klart. Jeg var en sikker vinder.

Jeg ved ikke, om det var min overdrevne selvsikkerhed eller en usandsynlig god intuition, men jeg fik kuldegysninger og kunne mærke lige dér, at jeg ville vinde den konkurrence.

Med en ungpigekrop, der sagde spar to, iført sort, stram badedragt, påført guldstjerner de tre rigtige steder, vandt jeg konkurrencen. Senere på aftenen, da vi gik på byens diskotek, følte jeg mig som nattens dronning, da sangen; 'She's got it', pumpede ud ad højttalerne.

Jeg var: 'Smilende Sussi'. Agneta fra 'Abba'. Sandy fra 'Grease', 'Suzy Q'. Kært barn mange navne.

Aldrig prøvet det før

Jeg har altid været heldig, og jeg har aldrig fået et afslag. Indtil ...

Vi skruer tiden tilbage.

Jeg havde sagt ja til at passe en vens hus i Sydens sol og havde planlagt at dase ved swimmingpoolen i et par ugers tid.

Om dagen løb jeg langs stranden, og om aftenen sad jeg på terrassen og nød kølig rosévin.

Lidt af kedsomhed gik jeg på eventyr på Tinder.

Jeg ville se, om jeg kunne date nogle spændende spanske mænd. Prøve noget latino-kød.

Sommervarmen havde gjort mig kåd.

Jeg matchede med mange på Tinder, mændene var åbenlyst vilde med mit skandinaviske look. Der var specielt én mand, hvor det sagde gensidigt klik. Vi udvekslede numre og sendte frække nøgenbilleder til hinanden.

Efter nogle dage med dickpics som opvarmning aftalte vi, at han skulle komme og besøge mig alene i huset.

Jeg troede, jeg skulle have hot sex med en latino-lover.

Sådan gik det ikke

Men ak nej, sådan skulle det desværre ikke gå.

Et par timer inden vi skulle ses, havde han pludselig fået den indskydelse, at han da lige måtte Google mig for god ordens skyld.

Sussi la Cour blev til Katja Kean!

'Computer says NO.'

Han opdagede nu, at han havde lavet en fræk aftale med en tidligere pornostjerne.

Manden fik et chok. Han var katolik, så det skulle han ikke nyde noget af.

Han sendte en undskyldning på sms og indrømmede, at han havde fået præstationsangst.

Det var i hvert fald mandens undskyldning.

Resten af min ferie druknede jeg mig i resterne af rosévinen. NUL hot sex til mig.

Det blev en ferie, jeg gerne ville hjem fra.

Heldigvis kom jeg igen hjem til de dejlige danske frisindede mænd ..!