Katja K: Må vi ikke også være prostituerede?

’Karen, Maren og Mette, de sloges om en hætte.'

Rimet handler om små piger, der slås om at kontrollere en dukke.

Men en dukke, der kommer frem af sandet, har ikke bedt om at skulle ejes af nogen.

I forrige uge besluttede den nye socialdemokratiske regering at nedlægge en arbejdsgruppe, der var etableret af den tidligere VLAK-regering. Formålet med denne arbejdsgruppe var at skabe bedre erhvervsvilkår for prostituerede på lige fod med andre erhverv i samfundet.

Socialminister Astrid Krag har udtalt, at man ikke kan sidestille prostitution som et almindeligt (almindeligt?) erhverv, og derfor kan de selvstændige erhvervsdrivende ikke få de samme vilkår, fordi de arbejder med sex.

Det er snarere et socialt problem, udtaler hun, og derfor skal der udelukkende fokuseres på exit-programmer.

Deres egne kvinder

Ligesom de små piger, der slås om en dukke, som er helt sin egen, er de prostituerede også deres egne.

De bliver bare ikke behandlet sådan.

Jeg mener, at de prostituerede i denne sag bliver ofre for en snæversynet moraliseren og en nærmest umyndiggørelse af dem. Selvom de er selvstændige voksne mennesker.

Og det er synd og skam, at vi i vores ellers frie og liberale samfund ikke kan finde det nødvendige overskud og respektfulde menneskesyn frem i denne sammenhæng.

Staten vil gerne have deres skat, men vil ikke anerkende disse menneskers frit valgte erhverv.

Det er i den grad dobbeltmoralsk, og det virker som en patriarkalsk styring med et forældet kvindesyn.

Skal kvinder ikke støtte hinanden?

Men hov, både vores socialminister og statsminister er begge kvinder!?

Hvor er søstersolidariteten?

Det er fint, at de vil fokusere på exit-programmer, men det er min opfattelse, at der snarere er tale om en moraliseren.

For en del år siden - dengang jeg drev mit lingeri firma, Katja K Underwear - mødte jeg selvsamme socialminister tilfældigt en dag på McDonald's.

Hun kiggede olmt på mig mens jeg stod i kø og ventede på en ’stor menu med det hele’.

Forargelsen var tydelig i hendes blik, og jeg var overrasket over hendes åbenlyse reaktion.

Jeg var forundret over, at en så veluddannet kvinde tilsyneladende ikke besad et større menneskeligt overskud til en ’kvinde med kant’.

Det havde til gengæld en anden førende liberal minister engang, da han hilste på gaden, mens han kippede høfligt med hatten.

Det er en del af magtelitens ansvar at værne om mangfoldigheden i vores samfund.

Jeg er overbevist om, at det vil bidrage til menneskelig vækst og komme os alle til gode.