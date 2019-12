Katja K: Mine kønshår flåede hans læbe op

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K fortæller i denne uge om sin kamp om at forblive 'glat' hele livet

Hvorfor er det lige, at kvinder partout SKAL barbere sig her og der og alle vegne, mens mænd må lade skægget stå?

Det lader til, at der er en bestemt kropspolitik (også) på det område for kvinder.

Lige siden jeg var ung, har jeg lært, at piger skal barbere sig. På benene og under armene. Nul busk.

Jeg har brugt alle remedier fra Gillette Venus-skrabere, VEET-hårfjerningscreme, voks, og engang investerede jeg i sådan en dyrt indkøbt maskine fra tv-shop, der kunne hive hår op med roden, hårsæk for hårsæk. Av, det gjorde nas!

Min dna-analyse fortæller mig, at jeg er tæt på 100 procent skandinavisk (tilsat royale franske aner) så mine hår nedstammer fra autentiske vikingelokker.

Mit hår er ret tykt og stærkt, så der skal virkelig meget til for at fjerne det.

Hvilket jeg er nødt til at gøre mindst hver anden dag for at føles blød. Det er hårdt arbejde.

Uheldig oplevelse med voks

Engang tog jeg mod til mig og bookede tid hos den bedste hårfjerningsklinik i København.

Efter flere timers pinsel, og mange liter skoldhed voks, kunne jeg endelig blive erklæret 100 procent hårfri.

Ben og bikinilinje var endelig sommerklar. Blød og smuk babyhud lå lige under overfladen.

Mine lårkorte kjoler hang og ventede spændt i klædeskabet.

Desværre fik jeg en uventet allergisk voksreaktion.

Et par timer efter den dyre behandling lignede huden på mine ben ansigtet på en teenager i puberteten. Store røde plamager var vokset frem og lignede bumser.

De lårkorte blev til skuffende gulvlange.

Hvis jeg ikke får barberet mine ben, specielt i vintertiden, føles hårene som hessiantapet mod mine bløde silkestrømper. De kradser og hænger fast i stoffet.

For hårdt for manden

For ikke at tale om mine ru kussehår!

Min ekskæreste stoppede pludselig en dag, midt i det hele, med at give mig oralsex.

Jeg havde ikke nået at barbere mig, og de små hårstubbe stak op som små skarpe pigge på vintersko.

Hans overlæbe var nærmest flået op, det sved i ugevis derefter. Stakkels ham.

Da jeg var pornostjerne i slutningen af 90'erne, var det almindeligt, at vi var glatbarberede.

Der var bred enighed om, at det var mere soigneret. Det var trenden dengang, og der var endda ansat produktionsassistenter til at studse pigernes pubeshår.

Jeg barberede mig konstant, så nu elsker jeg bare at lade håret gro vildt, hvor det vil.

Trend eller ikke trend.

Mine hår får mig til at føle mig mere autentisk, og jeg vil ikke lade nogen, diktere, hvad de kan lide eller ikke lide. Jeg elsker alt mit hår, også det, der er blevet gråt.

Autenticitet er det nye sort.