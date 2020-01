Katja K: Piger, skru nu ned!

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K er træt af al den selvpromovering, der er på sociale medier

Nutidens unge piger iscenesætter sig selv på de sociale medier med deres selfies.

Da jeg var ung, tog vi fotografiske selvportrætter, som er noget ganske andet end en selfie.

Selvportræt er en visuel kunstgenre.

Der er himmelvid forskel (efter min mening) på et selvportræt og en selfie.

Selvportrættet undersøger: Hvem er jeg?

Selfie siger: Se mig!

Det er uudholdeligt

Ikke fordi der er noget galt med at vise sig selv frem, men jeg synes at det er uudholdeligt at se på, når det ikke handler om andet, end fed selvpromovering med falske attributter.

Der er kæmpe forskel på at have en undersøgende tilgang til selvet, og så det at sælge et konstrueret image af sig selv.

Tendensen til selvoptagethed i samfundskulturen opstod sidst i 1970’erne, men det er vildt, hvor meget skønhedskulturen har eskaleret, specielt i kraft af internettet, hvor alle piger kan skabe deres eget erotiske blik på sig selv.

Den identitets undersøgende kultur er enormt forskellig fra slut 1980’erne og frem til i dag.

Vi har langsomt men sikkert bevæget os væk fra et solidaritets og fællesskabs formende samfund til en total selvpromoverende, og narcissistisk enmandshær af ensomme sjæle.

At beskrive de unge kvinder i dag som selv undersøgende individualister ville være en sproglig forskønnelse og ligger desværre langt fra 'virkeligheden', som den ser ud i dag på de sociale medier.

Kun form, intet indblik i indhold, det må for enhver pris ikke vises frem.

Er det for trist, piger?

Måske indholdet ville være for trist at se på? Den sårbare realitet?

At ingen af os piger/kvinder er perfekte, og så det faktum at vi faktisk har brug for hinanden - også i virkeligheden.

Så længe jeg kan huske tilbage, har jeg haft et kamera i hånden.

Som ung elskede jeg at fotodokumentere alt på min vej og specielt selvportræt, var min favorit kategori.

Ikke fordi jeg var forelsket i mig selv, men fordi jeg brugte kameraet som et forstørrelsesapparat til, at belyse mit selv.

Jeg forsøgte at undersøge hvad mit indre liv bestod af og måske dermed lære mig selv bedre at kende. Jeg sad ikke i timevis og beundrede mit eget spejlbillede.

Dengang, da jeg gik på fotoskole, brugte vi analog kameraer - uden skønhedsfremmende filtre.

Når vi viste os selv frem, var det den nøgne sandhed, man så.

Jo bevares, jeg har skam også lavet erotiske kunst selvportræt-serier, og nogle af dem hænger i dag i mit soveværelse.

Ja undskyld mig, men jeg synes, det virker usundt med falsk selvkærlighed – så unge piger, kom ind i kampen og vis også jeres sårbare sider. Der er menneskelig gevinst hver gang.