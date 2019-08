Katja K: Så ofte masturberer jeg

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller tidligere pornostjerne Katja K om hvor gammel hun var, da hun fik sin første orgasme

Hvor ofte masturberer du?

Jeg gør det hver dag.

Det er utrolig sundt at onanere, og der er flere fordele ved det.

Dit humør bliver bedre, orgasmen virker som en udrensningskur, og hvis du gør det minimum tre gange om ugen, vil det få dig til at se 5-7 år yngre ud.

Kåd i laden

Min førte orgasme fik jeg som 12-årig.

Jeg var taget med min bedste veninde og hendes familie for, at besøge hendes mormor. Det var altid så hyggeligt at være der, med hjemmelavede boller, og urtete på termokanden. Min veninde og jeg legede ofte i laden, og der duftede af tørret hø, som kradsede på min hud, så den blev hævet og rød. Varmen i laden gjorde mig kåd.

Jeg havde hørt noget om, at man kunne lege med sig selv med håndbruseren i badet. Selvom jeg befandt mig i mormorens hus, kom lysten en dag pludselig over mig. Det måtte jeg prøve af. Jeg listede mig op på badeværelset, som lå på første sal.

Hoppede ind i brusebadet, tog håndbruseren, og lod vandets varme, og hårde stråler, ramme direkte på min klitoris. Det kildede dejligt som en sød kløen.

Jeg måtte holde mine støn tilbage, så jeg ikke afslørede mig selv, da jeg hurtigt fik min første orgasme, dér i badet i mormorens hus.

12 orgasmer på en eftermiddag

I mine efterfølgende teenage-år, masturberede jeg så ofte, jeg kunne.

Jeg kiggede nysgerrigt i min fars pornoblade. Læste frække historier, sendt ind af bladets læsere på 'de grå sider'. Og jeg kiggede på de smukke, nøgne piger i Playboy-magasiner.

Min far havde også en stor VHS videomaskine, og hver dag, når jeg kom hjem fra skole, skulle jeg se hans pornofilm. Jeg havde mine favoritscener.

Frække blowjobs blev givet, mens pigerne villigt kiggede op på mændende.

Jeg kunne se dem om og om igen, og spolede konstant frem og tilbage.



Dér lå jeg på stuegulvet med spredte pigeben, og nulrede min klitoris, til den blev hævet og rød. Jeg kunne komme igen og igen, og min krop var sprængfyldt med livlige hormoner.

Min seksualitet var i sin spæde start, og jeg var ved at eksplodere af liderlighed.

Engang fik jeg 12 orgasmer i løbet af en eftermiddag. Lige til at komme i 'Guiness Book of World Records'.

Kigger min mand dybt i øjnene

Idag masturberer jeg stadig. Hver dag. Pludselig bliver jeg liderlig, og må masturbere med det samme. Ofte krydrer jeg det med at se frække film på min Iphone. Kigger på udvalget af de forskellige kategorier, og alt efter humør, vælger jeg det jeg har lyst til at se.

Mine favoritter er POV, lesbisk sex, eller gangbangs.

Jeg kan også finde på at masturbere, mens jeg ligger ved siden af min mand, der måske ligger sovende ved siden af mig.

Eller jeg kan finde på at befale ham (ikke svært at overbevise ham) til at kigge på mig, mens jeg leger med mig selv, og kigger sultent på hans sexede krop. Jeg kommer med et støn, mens jeg kigger ham dybt i øjenene.

Jeg er en meget sund kvinde.