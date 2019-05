Katja K var på datingsite: Ikke nemt

Megafonen er Ekstra Bladets nye blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Sussi La Cour aka Katja K fortæller denne gang om at date, når man er kendt fra porno

Før jeg mødte min nuværende mand, skulle jeg kysse utroligt mange frøer.

På et tidspunkt blev jeg træt af at være single og oprettede en profil på et af de mere seriøse online datingsites.

Men jeg var i tvivl, om jeg skulle sætte et portrætbillede på af mig selv, og dermed 'afsløre', at også jeg var et menneske af kød og blod, der længtes efter kærligheden.

Man skulle tro, at som en kendt kvinde er det nemmeste i hele verden at finde dates.

Det er det sådan set også, og man løber ikke tør for frøer, men hvis man som kvinde har en sprælsk fortid som jeg, kan det medføre nogle ulemper.

Behov bøjet i neon

Jeg kunne se den afslørende overskrift for mig i Ekstra Bladet.

'Katja K dater på nettet!'

Mange ville nok blive overrasket - gør hun virkelig det?

Folk ville nok ikke tro, at netop Katja K ville have problemer med at finde et match.

Det er ikke altid nemt at være en offentlig kendt person i den sammenhæng, for man ved aldrig helt rigtigt, hvad folks intentioner er.

Jeg er overbevist om, at jeg ikke er den eneste offentligt kendte person, der har haft den slags online kærlighedsudfordringer.

Uden billede

Nå, men jeg besluttede mig for ikke at sætte et foto på min profil.

Jeg ønskede at de mænd jeg mødtes med kunne se og opleve mig, som det menneske jeg er, med alle mine facetter, og ikke blot hende den stereotype ex. pornostjerne.

Simpelthen bare smilende Sussi fra Frederiksberg.

Aftalen var altid at mødes til en gåtur med en kaffe i hånden.

Da de så, hvem det var, der kom dem i møde, blev deres øjne så store som tekopper, de fremstammede et genert hej og kiggede sig nervøst rundt for at se, om de var med i skjult kamera.

Det var lidt spøjst.

Ikke alle kunne klare det

Det kræver sin mand at date en kvinde som mig.

Man(d) skal føle sig rimelig selvsikker- og stå stærkt i sin seksualitet.

Jeg har mødt en del mænd der har lidt af præstationsangst.

De fører sig frem i starten som nogle fandens karle, men når det kommer til stykket, er mange usikre.

Fælles forestilling om fortid og fremtid

Da jeg mødte min nuværende mand, var det en fordel at vi begge havde en fælles fræk fortid.

Det krævede ikke nogen søforklaringer, og vi forstod hinanden med det samme.

Vi skiftedes begge til at se hinandens sexscener på en storskærm sammen derhjemme. Det var stærke sager og super frækt.

Det startede med lidenskab som udviklede sig til kærlighed.

Hvor mange par kan prale af det?