Katja K: Yngre mænd kan ikke få nok af mig

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge taler Katja K om pornovaner

I vil nok blive overraskede over, hvad nylige undersøgelser viser om vores online porno vaner!

Vi kender alle til 'standard modellen'; Mænd vil typisk helst have yngre kvinder, de kan parre sig med, og yngre kvinder vil helst have ældre mænd, som kan forsørge dem.

Dette valg er for at sikre deres afkom bedst muligt, så de stærkeste overlever længst.

Det er der ikke noget galt med, så længe begge parter er indforstået.

Imidlertid viser en undersøgelse noget helt andet under den smykkede overflade.

Pornovaner

Så hvad tænder vi i virkeligheden på?

Vores online pornovaner afslører os.

Når de fleste sidder sikkert derhjemme i sofaen, og ingen kigger dem over skulderen, tør de godt at vælge de porno kategorier, de tænder mest på!

Vi er alle meget visuelle og leder efter store bryster, barberede kropsdele, runde numser og frække 'ta’ mig' øjne.

Men det viser sig, at det, folk leder mest efter på pornosider, er: ALDER!

Én ud af hver sjette person søger efter pornofilm, der relaterer til alder. Men det er ikke alle aldre, der er lige hotte.Teenage piger er selvfølgelig det, mænd allerhelst vil kigge på, ikke? Det kan vi alle regne ud. Det ved vi jo allerede.

Men nej, faktisk ikke.

Det viser sig, at selv 18 årige piger ikke har en chance her. Top scorer for det, folk søger efter, er… Trommehvirvel: 50 årige kvinder!

Jep. Den er god nok. Stedmoder, mor og “MILF” er de mest populære kategorier på pornosider.

Det er ikke nogen hemmelighed, at modne kvinder oplever en stigende seksuel drivkraft, jo ældre de bliver.

Og som moden kvinde er man bare mere afslappet og i kontrol med sig selv og sin krop. Vi bliver simpelthen mere seksuelt kompetente med alderen.

Mange frække i indbakken

Mange unge mænd har allerede fundet ud af det.

Selv modtager jeg dagligt frække fotos af unge, virile mænd i min indbakke, og jeg har et hav af frække historier, jeg kan fortælle jer om.

Men hvad er det, de mænd tænder på? Hvad er det, der gør en 50 årig kvinde så eftertragtet? Det er ikke længere nødvendigvis det smukke ydre, men i stedet er det søgeord som aggressiv, forførende, selvsikker og erfaring, der hitter. Det er en super nyhed for os modne kvinder, der stadig ikke kan få nok af virile mænd.

Selv overvejer jeg at blive Dominatrix…