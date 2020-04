Katja K. afslører: Det vidste du ikke om mig

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K. bryder sig fx ikke om mænd, der ikke har udstyret i orden

Jeg er ærlig

At jeg er ærlig og altid fortæller sandheden. Jeg kan læse ud fra mange af de modbydelige kommentarer på Nationen, at der er folk der tror, at jeg opdigter mine historier!

Hvorfor f….. skulle jeg gøre det? Tror I jeg lader mig betale en god løn (ja, EB betaler godt for mine ærligt fortalte historier) for så bare at finde på latterligt pis?

Nej, jeg har trods alt integritet. Måske er det fordi, du selv har et kedeligt liv, at du ikke tør tro på dem? Så selvom jeg har en livlig fantasi, kan du altså trygt regne med at mine klummer er oprigtigt og ironisk fortalte. Direkte fra mig til dig, kære læser.

Udstyret skal være i orden

At jeg kan ikke fordrage mænd med små tissemænd.

De har ofte en alt for stor kæft og ikke noget at have det i. De har svært ved at tilfredsstille en rigtig kvinde, og derfor er de nødt til at kompensere for det, ved at opføre sig som en skiderik.

Jeg har selv mødt flere undermålere. Engang datede jeg en smart advokat med en lille én. Han troede, han kunne imponere mig med hans store hus, men der skal mere til for at imponere mig.

Og så var der den smarte tv-vært med et kæmpe ego, der troede han kunne give den som Don Juan i mit soveværelse, men den gik ikke. 'Den' kom heller ikke, for jeg måtte afbryde 'festen', inden det blev for pinligt for ham. Man må gøre sig mere umage, hvis man tror, at man kan få en bid af pornostjernen. Ellers bider hun igen.

Helt almindelig

At jeg er et almindeligt menneske, ligesom dig.

På godt og på ondt. Jeg har mange forskellige facetter og kan være kompliceret. Jeg er rimelig hardcore og er ikke sart.

Som min gode ven siger om mig: ’Sussi kan leve af asbest og bo i Tjernobyl’. Jeg har været igennem en del i mit liv, men jeg er fortsat på vej imod nye horisonter. Der er mange ting, jeg skal prøve endnu. Appetit er alt.

Jeg var den voksne som barn

At jeg som teenager smed granvoksne mænd på porten.

Mine forældre blev skilt og jeg besluttede at blive boende sammen med min far.

Som enlig forsørger gik der desværre druk i den. Min far var meget gavmild og gav til højre og venstre. Desværre tiltrak den gavmildhed alkoholiske plattenslagere, som drak min fars penge op.

Indimellem når de havde festet godt igennem, faldt de store granvoksne mænd i søvn i min seng. Når jeg så kom hjem fra arbejde, blev jeg så rasende, at jeg greb dem i kraven,og sparkede dem ud af døren. De løb med halen mellem benene.

Jeg var ikke bange for nogen og forsvarede min far.

En rigtig festabe

At jeg helt sikkert kan drikke dig under bordet.

Jeg kan også slå dig i ’snyd’. Vi kan rafle derudaf i et døgn.

Hvis du har lyst til at tage udfordringen op, kan du finde mig på de københavnske værtshuse. Lige fra Palæ bar i indre by til Freddys bar på Vesterbro og tilbage til indre by på Andys og så tilbage igen ved Hovedbanen på Jernbanecaféen.

Det er dødsruten. Jeg gør mit bedste, indtil jeg segner om af træthed, falder ned af barstolen, og barpersonalet sender mig hjem i en taxa. Vi ses i byen på den anden side af krisen!