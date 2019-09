Katja K.: Frækt når to mænd er sammen

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner: I denne uge fortæller den tidligere pornostjerne om at arbejde sammen med to mænd og homoseksuelle

Jeg bor i en lille bøsse-venlig by lidt udenfor Barcelona, og den lokale nudiststrand ligger blot få minutters gang fra mit hus.

Her kommer jeg hver dag for at sole og tage en frisk dukkert - aldeles nøgen.

Det samme gør hundredevis af andre folk også, primært bøsser og lesbiske.

Men også såkaldt helt almindelige nudister, der nyder naturen, som gud har skabt dem. Flere af dem er kommet her i årevis, det kan man se på deres elastikløse, og brankerede læderhud.

Det er sjovt at ligge i sandet eller på klipperne og nærstudere alles kroppe.

Alle typer bader foran mig

Og der er vitterlig alle slags typer.

Store, små, tynde, tykke, mørke, lyse, albinohvide, blegfede med stikkelsbærben og tøndemaver.

Selvsikre latinos med solbrune og spændte muskler, indsmurt i kokosolie, som lige er hoppet af massagebriksen efter en times æltning af de ædlere dele.

I denne uge er der 'Bears week' i byen.

Store, tykke behårede mænd med fuldskæg, tunge som hvalrosser, går hånd i hånd og samles for at fejre deres fælles minoritets status.

Man skal ikke være en sart sjæl, hvis man kommer her på nudiststranden.

Masser af frække møder

De går virkelig til den, bøsserne. Både på land og i vand.

Hvis man kaster et blik ud over havet, kan man se større eller mindre grupper af mænd, der rå hygger sig med at 'flette hjerter'.

De står samlet, åbenlyst og uden skam, og så tungekysser de skiftevis med hinanden. Alle får en tur i mande-manegen. Og så glider de rundt, uden glidecreme, på glatte oppustelige pink, plastik flamingofugle i vandet.

Mange hænder går på undervandsjagt, skiftevis fra det ene erigerede lem til det andet og agerer som legesyge moræne slanger.

Mændende har deciderede undervandssamlejer med hinanden, imens andre lystigt kigger på. Der spredes glæde som ringe i vandet.

Langs strandkanten med små bølgeskvulp, skylles hvidt skum op, der samler sig som små sprængfyldte, potente porcelænskugler.

Det er underholdende at følge med i deres fest og inspirerende at se så mange mænd, der bare giver los og nyder hinandens stive selskab.

Ikke alle står ved deres lyster

Det er ikke alle mænd der tør at stå frem og vise, at de også er til mænd.

Der er tydeligvis en del heteroseksuelle mænd derude, der tænder på andre mænd, men de skammer sig over det, og gifte mænd laver lyssky aftaler med homoseksuelle for at få tilfredsstillet deres hemmelige homolyster.

Jeg har fået fortalt historier fra flere homoseksuelle venner, der ofte bliver kontaktet af gifte mænd, der kommer hjem til dem enten for at sutte eller for at få den suttet af.

Det tyder på et tabu. Synd for dem, at de ikke tør være ærlige omkring deres seksuelle tilbøjeligheder, medmindre de altså tænder på det forbudte.

Frækt når mænd er sammen

Jeg synes, at det kan være frækt at se mænd være sammen seksuelt.

Engang var jeg i London med en kæreste. Vi var taget dertil for, at besøge et homopar. Imens de var gået ud for at handle, kunne vi ikke dy os for at tænde for play-knappen på deres video maskine, der lå vi så og fælles masturberede til bøsseporno.

En anden gang lavede jeg en filmscene med to fyre. Vi var alle tre godt ophidsede og i kampens hede, gned jeg deres to penishoveder imod hinanden.

Det gibbede i begge fyre, men de nød det så meget, at de lod mig gøre det, på trods af deres homo-angst.

Nu vil jeg gå ned og tage en aftendukkert i solnedgangen sammen med mine bjørne-venner.