Katja K. svarer endelig på stort spørgsmål: Så meget betyder størrelsen

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner: I denne uge svarer tidligere pornostjerne Katja K. endelig på et spørgsmål, hun har fået mange, mange gange

Uha. Dét spørgsmål er jeg blevet stillet igennem mange år.

Et prekært spørgsmål, som jeg har forsøgt at undgå at svare på i lige så mange år. Jeg vil jo ikke støde nogen mænd med mit svar.

De fleste kvinder vil ikke såre mændene, når de spørger deres damer: 'Betyder størrelsen på min penis noget?'

De fleste kvinder svarer pænt tilbage: 'Det er ikke størrelsen, men gørelsen'.

Og alle størrelser på penis kan give kvinder seksuel nydelse.

'Olfert' på 35 centimeter

Selvfølgelig er det relativt vigtigt, men der er også mange andre ting ved en mand, der har betydning. Såsom intelligens, humor, integritet og selvfølgelig hans fysiske udstråling.

En penis kan være for lille, og en penis kan være for stor.

Den tidligere populære mandlige pornoskuespiller John Holmes havde efter sigende en penis på ca. 35 centimeter. Det er en temmelig stor størrelse, og det er ikke ofte, man støder på sådan en 'olfert'.

Det kan være ubehageligt at få sådan en stor kalorius op i vagina, så det handler altså ikke altid om, at en penis skal være så stor som muligt.

God danser = god elsker

Der er naturligvis også andre elementer, der skal til for, at man kan sige, en mand er en god elsker.

Han skal blandt andet være nærværende og i stand til at støde sine hofter i bløde, dybe rytmer.

Hvis han er en god danser, er han sikkert også en god elsker.

Én af de største havde ondt i ryggen

Én af de største, jeg selv har prøvet, var med en mandlig pornoskuespiller, der kaldte sig Julian. Vi skulle lave en softcore-fotoserie, og vi var begge klædt ud som 'L.A cops'.

Han var virkelig veludstyret, men desværre havde han ondt i ryggen den dag, så jeg måtte nøjes med at lade, som om jeg red ham, mens han lå fladt ned med rygsmerter. En knap så sexet situation.

Men bare synet af hans store, flotte penis ophidsede mig, og jeg kunnet have redet ham hele natten, som var han en fuldblods-araber-hingst.

Passer sammen

Det siges, at pornografi er med til at ødelægge opfattelsen af, hvorvidt størrelsen på en penis betyder noget.

Naturligvis vælger filmproducenterne mænd med de største penisser (og ofte kvinder med de største bryster) - overdrivelse fremmer som bekendt forståelsen, og det er jo film, ikke virkelighed.

Det hele skal gå op, og det er forskelligt, hvilken vagina der passer bedst med en given penis. Nogle kan lide store, andre små.

Vi ved jo ikke hvordan vi passer sammen med en partner, før vi har haft sex med dem. Så man kan ikke på forhånd sige noget om, at en penis skal have en vis størrelse for at give en kvinde seksuel nydelse.

Alle kan finde én, de passer perfekt med.

Gør gode ting for din penis

Noget, der måske er vigtigere for en penis end størrelsen, er sundheden hos en penis. Ja, en sund penis.

Så frem for at rende rundt med mindreværd og troen på, at din penis er for lille, skal du nok hellere tænke over, hvad du gør af gode ting for din penis.

Altså ud over god sex.

Penisforstørrende operationer er simpelthen for farligt at kaste sig ud i.

Du må hellere motionstræne - det øger din blodtilstrømning i penis og gør den fastere i kødet.

Det er derfor en god idé at drikke og ryge mindre for at give din blodtilstrømning bedre flow.

At stresse af kan også være gavnligt for din penis. Du kan eventuelt dagdrømme om din kvinde, mens bulen vokser stødt. Det er sund stimulering.

Så kære mand, elsk din penis, den er god nok, lille som stor!